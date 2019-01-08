Общество

На плакате об истории России скрыли даты крушения «Курска» и теракта в Беслане
Lenta.ru
08:59

Вместе с комментаторами Алексей сопоставил остальные исторические события, открытые для просмотра, и пришел к выводу, что закрыты даты крушения подводной лодки «Курск» в 2000 году, захвата террористами заложников на мюзикле «Норд-Ост» в театре на Дубровке в 2002 году и теракта в Беслане в 2004 году.
Lenta.ru08:59
с чего всё началось

В парке «Россия — моя история» обнаружили заклеенными даты, связанные с «Курском», «Норд-Остом» и Бесланом

На одном из баннеров в парке «Россия — моя история» на ВДНХ в Москве оказались заклеенными даты, которые связаны с гибелью подводной лодки «Курск» в августе 2000 года, захватом террористами «Норд-Оста» в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года и терактом в Беслане в сентябре 2004 года.
Дождь04:46

Подробнее о событии

Руководство проекта «Россия — моя история» начнет проверку из‑за отсутствия дат на стенде

РИАМО10:06

В парке «Россия — моя история» заклеили даты, связанные с «Курском», «Норд-Остом» и Бесланом

URA.Ru05:52

В парке «Россия — моя история» заклеили даты, связанные с «Курском», «Норд-Остом» и Бесланом

Фонтанка.Ру10:16

В парке «Россия — моя история» заклеили даты, связанные с «Курском», «Норд-Остом» и Бесланом

Новая газета06:59

На плакате об истории России скрыли даты крушения «Курска» и теракта в Беслане

Говорит Москва09:37

На плакате об истории России скрыли даты крушения «Курска» и теракта в Беслане

Lenta.ru08:59

В парке «Россия — моя история» обнаружили заклеенными даты, связанные с «Курском», «Норд-Остом» и Бесланом

Дождь04:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Политика

Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа в Калининграде

Российский лидер Владимир Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму природного газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде.
Обновлено в 06:11
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Романом Еременко

Московский футбольный клуб «Спартак» 8 января расторг контракт с экс-полузащитником сборной Финляндии Романом Еременко.
Обновлено в 10:13
Политика

Путин рассказал, как не смог попасть в Эрмитаж

Обновлено в 08:16
Политика

Томос об автокефалии церкви Украины забрали из Софийского монастыря

Томос об автокефалии новой церкви на Украине забрали из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве.
Обновлено в 06:00
Политика

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Обновлено вчера в 20:52
Политика

В Солсбери демонтируют крышу дома Скрипаля

Военные разберут крышу дома экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщают британские СМИ.
Обновлено в 07:53
Политика

Посольство России отреагировало на заявления СМИ о жизни Скрипалей

В посольстве России в Великобритании отреагировали на публикацию The Telegraph о жизни экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после покушения.
Обновлено в 09:49
Общество

В России запретили порошковый алкоголь

С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Общество

В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев

Обновлено в 09:17
Политика

Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 07:32
Политика

США расширили санкции против Венесуэлы

Минфин США расширил санкционный список в отношении Венесуэлы, включив в него ещё семь имён, а также 23 компании и один бизнес-джет.
Обновлено в 10:09
Кино

Актера Ивана Бортника проводили аплодисментами

Обновлено в 05:13
Армия и оружие

ТАСС сообщил о разработке в России новой крылатой ракеты

В России для Военно-морского флота (ВМФ) разрабатывается новая крылатая ракета.
Обновлено в 05:45
Общество

На плакате об истории России скрыли даты крушения «Курска» и теракта в Беслане

Вместе с комментаторами Алексей сопоставил остальные исторические события, открытые для просмотра, и пришел к выводу, что закрыты даты крушения подводной лодки «Курск» в 2000 году, захвата террористами заложников на мюзикле «Норд-Ост» в театре на Дубровке в 2002 году и теракта в Беслане в 2004 году.
Обновлено в 08:59
Космос

Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС

"Российские космические системы" завершили производство и испытания новой системы стыковки кораблей к Международной космической станции, сообщается на сайте холдинга.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Подрыв американского танка в Йемене сняли на видео

В Сети появилось видео подрыва танка M60A3 американского производства.
Обновлено в 08:26
Политика

В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года

Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.
Обновлено в 08:32
Футбол

Ивелин Попов объявил об уходе из «Спартака»

Обновлено в 08:41
Общество

В МВД назвали любимую купюру фальшивомонетчиков

"Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2018 году являлись купюры номиналом 5 тыс. рублей", - рассказали в ведомстве.
Обновлено в 09:53
Происшествия

В Германии задержан причастный к утечке личных данных политиков

Полиция Германии задержала подозреваемого по делу о публикации в интернете личных данных немецких политиков и знаменитостей, сообщает Der Spiegel.
Обновлено в 04:45
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила $58

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже (ICE) стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $58 за баррель.
Обновлено в 08:47
Происшествия

В Магнитогорске под завалами дома обнаружили ценные вещи

В Магнитогорске нашли ценные вещи при разборе завалов обрушившегося подъезда. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 03:31
Футбол

«Крылья Советов» арендуют футболиста «Спартака» Джано Ананидзе

Обновлено в 08:33
Происшествия

Два человека пострадали из-за прорыва теплотрассы в Санкт-Петербурге

Два человека пострадали из-за прорыва теплотрассы на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Политика

Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео

В ходе своего визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним.
Обновлено в 06:00
Общество

МЧС рекомендовало не держать ёлки в квартирах слишком долго

Новогоднюю ель не стоит держать в квартире долгое время, предупредили в МЧС России по Москве.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В центре Львова избили почетного консула Бельгии

Почетный консул Бельгии на Западной Украине Ярослав Гарцула был избит во Львове, сообщает во вторник сайт газеты "Вести".
Обновлено в 09:46
Политика

Турция закрыла для судоходства пролив Босфор

Во вторник, 8 января, власти Турции приняли решение о закрытии пролива Босфор для прохода судов.
Обновлено в 06:01
Финансы

Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря

В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
Экономика

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
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