Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку ГолуноваКоммерсантъ вчера в 09:55
Полиция задержала участников одиночных пикетов возле здания управления МВД по Москве, проводимых в поддержку задержанного накануне журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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В нескольких городах России прошли акции в поддержку задержанного журналиста Ивана Голунова
Эхо Москвывчера в 15:03
Петербургские журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова
Новая газетавчера в 14:45
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:09, Ашберн
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