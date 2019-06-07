В Москве задержали участников пикетов в поддержку ГолуноваКоммерсантъ вчера в 09:55

Полиция задержала участников одиночных пикетов возле здания управления МВД по Москве, проводимых в поддержку задержанного накануне журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Голунова

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