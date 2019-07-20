Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в ВинницеИзвестия 07:58
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице. После этого артистка обратилась в полицию.
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The Times узнала о кризисе в НАТО из-за покупки Турцией С-400
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Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет
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Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
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Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
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Украина собирается купить списанные корабли советской постройки
Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
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Сборная России по пляжному футболу обыграла эстонцев в матче отбора ЧМ
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Эстонии в матче квалификации к чемпионату мира-2019.
Обновлено в 14:05
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Киев обстрелял Донбасс за несколько часов до перемирия
Украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за несколько часов до наступления бессрочного перемирия.
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Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Политика
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
Корпус стражей Исламской революции обнародовал видео задержания британского танкера в Ормузском проливе.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского
Обновлено вчера в 16:33
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ЦСКА — Оренбург 2:1
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Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
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Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
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Замглавы самарского УФСИН отправили под арест
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Происшествия
На железной дороге на Ямале сошли с рельсов 13 вагонов
При ЧП на участке железной дороги Собь-Харп в Ямало-Ненецком автономном округе сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда, причины случившегося выяснит комиссия, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).
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Кино
Брюс Ли в «Матрице» — нейросеть DeepFake снова заменила лица
На YouTube-канале Ctrl Shift Face появилось свежее видео со знаменитой тренировкой Нео из фильма «Матрица».
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Эд Ширан выступил в футболке сборной России
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Недавний концерт Светланы Лободы в Нижнем Новгороде не прошёл для певицы бесследно - она продемонстрировала подписчикам в Instagram покрытые синяками ноги.
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Американские исследователи недавно доказали, что после возвращения с длинных каникул и у детей, и у преподавателей, которые несколько месяцев отдыхали от умственной деятельности, возникает чрезмерная нагрузка на мозг.
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