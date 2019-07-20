Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в ВинницеИзвестия 07:58
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице. После этого артистка обратилась в полицию.
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Армия и оружие
Косачев заявил о риске начала войны в Персидском заливе
США намерены воспользоваться обострением обстановки в Ормузском проливе, завил в Facebook российский сенатор Константин Косачев.
Обновлено в 07:30
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливо
По словам российского лидера, остановка роста цен представляется опасной ввиду того, что данные меры вызовут отток инвестиций в предприятия по переработке нефти.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГ
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Общество
Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника
Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика
Трамп намерен обсудить с премьером Швеции арест рэпера A$AP Rocky
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном ситуацию с рэпером A$AP Rocky, который был арестован в этой стране.
Обновлено вчера в 19:17
Футбол
«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Футбол
Стали известны составы ЦСКА и «Оренбурга» на матч чемпионата России
Московский ЦСКА и "Оренбург" объявили составы на матч второго тура чемпионата России, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:10
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Культура
Известный продюсер посоветовал Алибасову уволить пиарщиков
Девочки, композитор Сергей Галоян, талант продюсера Ивана Шаповалова, который нашел все это соединил, скомпилировал.
Обновлено в 10:13
Футбол
Волгоградский «Ротор» на выезде обыграл красноярский «Енисей»
Обновлено в 07:45
Гаджеты
Бренд Honor назвал дату российской презентации Pro-версии Honor 20
Китайский бренд Honor представит в России свой новый флагманский смартфон Honor 20 Pro.
Обновлено в 04:54
Политика
Медведчук рассказал, как Украина может договориться с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своём Twitter заявил, что украинские власти могут договориться с Россией, но не с позиции ультиматума или шантажа.
Обновлено в 10:10
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Культура
Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап
Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.
Обновлено вчера в 09:42
Политика
МИД Франции призвал Иран освободить британский танкер
Французское Министерство иностранных дел призвало иранские власти в ближайшее время освободить танкер Stena Impero под флагом Великобритании, задержанный в Ормузском проливе.
Обновлено в 06:18
Футбол
Дмитрий Радченко: «Думаю, мы еще увидим новичков в „Зените“»
Тренер академии петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко посетил студию «Матч ТВ» на VK Fest, где рассказал о потенциальных трансферах клуба, а также о самом веселом игроке в команде.
Обновлено в 11:51
Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 08:17
Здоровье
Медики рассказали, безопасно ли употреблять алкоголь во время кормления грудью
Зарубежные медики рассказали, является ли безопасным употребление алкоголя во время кормления грудью.
Обновлено в 07:23
Экономика
Агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB-.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Режиссер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Президент России Владимир Путин может стать крестным отцом дочери американского режиссера Оливера Стоуна.
Обновлено вчера в 18:28