Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в ВинницеИзвестия 07:58

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице. После этого артистка обратилась в полицию.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:33, Вашингтон
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Анастасия Приходько
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, певица. Заслуженная артистка Украины. Приняла участие в шоу Первого канала «Фабрика звёзд 7», в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе.
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