Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице. После этого артистка обратилась в полицию.

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

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