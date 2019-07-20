с чего всё началось

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице. После этого артистка обратилась в полицию.

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

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