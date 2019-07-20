Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в ВинницеИзвестия 07:58
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице. После этого артистка обратилась в полицию.
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с чего всё началось
"На меня было совершено нападение, выключали свет пять раз, и мне пришлось петь с людьми без музыки, мы запускали генераторы, на данный момент еду в полицию писать заявление", — написала она в фейсбуке.РИА Новости07:05
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
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