Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в ВинницеИзвестия 07:58

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице. После этого артистка обратилась в полицию.
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На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице

RT на русском07:28

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Вести.Ru08:21

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Газета.Ru07:19

Полуголый мужчина напал на украинскую певицу Анастасию Приходько

News.ru07:11

На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице

РИА Новости07:05
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:06, Вашингтон
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Анастасия Приходько
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