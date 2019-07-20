Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в ВинницеРоссийская газета 09:26
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Батькивщина" Анастасия Приходько написала заявление в полицию о нападении на концерте в Виннице.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
"На меня было совершено нападение, выключали свет пять раз, и мне пришлось петь с людьми без музыки, мы запускали генераторы, на данный момент еду в полицию писать заявление", — написала она в фейсбуке.РИА Новости07:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:28, Вашингтон
Футбол
Крылья Советов — Арсенал (Тула) 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 09:07
Общество
Названа новая версия гибели группы Дятлова
Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Спорт
Российские синхронистки победили на ЧМ в комбинированной программе
Российские синхронистки победили в комбинированной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского
Обновлено вчера в 16:33
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
Популярная сеть «ВКонтакте» подтвердила разработку сервиса знакомств Lovina.
Обновлено вчера в 08:34
Футбол
«Краснодар» победил «Уфу» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» обыграли «Уфу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Экономика
ЦБ решил ограничить покупку иностранных акций россиянами
Россиянам, которые играют на бирже и не имеют специальной квалификации, может быть ограничен доступ к инвестициям в ценные бумаги без тестирования, сообщает РБК со ссылкой на документы ЦБ.
Обновлено в 08:31
Гаджеты
Обнародованы характеристики смартфона Motorola One Action
Смартфону Motorola One Action приписывают наличие тройной основной камеры.
Обновлено в 08:29
Экономика
Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил о росте цен на красную рыбу и икру на 25-30 процентов в 2019 году, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Саудовская Аравия согласилась разместить войска США
В связи с напряженнностью в отношениях США и Ирана Вашингтон отправляет в Саудовскую Аравию еще 500 военослужащих.
Обновлено в 03:45
Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Обновлено в 03:08
Общество
В США около половины населения оказалось в зоне аномальной жары
В США 147 млн человек оказались в зоне аномальной жары, сообщает Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
Футбол
Украинского футболиста «Манчестер Сити» осудили за рыбалку в России
Украинский вокалист Александр Сидоренко, известный по выступлениям в составе хип-хоп-коллектива «Танок на Майдані Конго», раскритиковал поведение футболистов-соотечественников, играющих или бывающих в России.
Обновлено в 08:39
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено вчера в 06:21
Происшествия
Инна Чурикова попала в реанимацию в тяжелом состоянии
В настоящий момент актриса театра и кино находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на справочную службу больницы.
Обновлено вчера в 02:39
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Музыка
Белорусского комика не пустили на Украину из-за посещения Крыма
Белорусского комика Ваню Усовича, у которого был запланирован концерт на Украине, не пустили в страну.
Обновлено в 08:56
Общество
Денежные выплаты получили 99% пострадавших от паводка в Иркутской области
Единовременная материальная помощь выплачена 99% пострадавшим от паводка в Иркутской области.
Обновлено в 07:00
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Космос
«Роскосмос» и РАН поддержали разработку российских луноходов
Госкорпорация «Роскосмос» и Российская академия наук поддержали разработку новых отечественных луноходов.
Обновлено в 08:52
Общество
Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона
В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера
Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.
Обновлено вчера в 16:57
Музыка
Сергей Шнуров вернётся в шоу «Голос»
Обновлено 18 июля в 17:30