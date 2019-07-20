Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в ВинницеРоссийская газета 09:26

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Батькивщина" Анастасия Приходько написала заявление в полицию о нападении на концерте в Виннице.
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"На меня было совершено нападение, выключали свет пять раз, и мне пришлось петь с людьми без музыки, мы запускали генераторы, на данный момент еду в полицию писать заявление", — написала она в фейсбуке
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Украинский общественный и политический деятель, певица. Заслуженная артистка Украины. Приняла участие в шоу Первого канала «Фабрика звёзд 7», в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе.
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