с чего всё началось

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Батькивщина" Анастасия Приходько написала заявление в полицию о нападении на концерте в Виннице.

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

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