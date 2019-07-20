Политика

На певицу Анастасию Приходько напали во время концертаGazeta.SPb 13:53

На певицу из Украины было совершено нападение во время концерта в украинском городе Винница. Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько. Там он схватил за ноги певицу и рухнул вместе с ней на пол.
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Анастасия Приходько
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