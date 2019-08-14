Среди других факторов, повлиявших на инфляцию, навязывают укрепление рубля, расширение предложения отдельных видов продовольственных товаров. В Петербурге из-за неблагоприятных погодных условий подорожали овощи, также отмечается некоторый рост цен на молочную продукцию.

На петербургских рынках подорожали овощи и молочная продукция

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