Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человекКоммерсантъ 07:16

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек. Среди них оказался депутат заксобрания Максим Резник.
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На Невском проспекте был задержан и чуть позже отпущен депутат ЗакСа Максим Резник

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