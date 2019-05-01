На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человекКоммерсантъ 07:16

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек. Среди них оказался депутат заксобрания Максим Резник.

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

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