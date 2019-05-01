Происшествия
На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человекКоммерсантъ 07:16
В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек. Среди них оказался депутат заксобрания Максим Резник.
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Режиссер Чухрай опроверг сообщения о своей госпитализации
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Космос
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Общество
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Роскомнадзор после вступления в силу поправок к антипиратскому закону заблокировал более 9,5 тыс. пиратских сайтов, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
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Общество
Спасатели предупредили воронежцев о сильном ветре и грозе
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Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» определят фаворита Лиги чемпионов
«Ливерпуль» и «Барселона» должны были сыграть в полуфинале Лиги чемпионов еще в прошлом сезоне, но «Рома» внезапно осуществила нереальный камбэк, отыгравшись с 1:4, и оставила Месси и Ко в неудачниках.
Обновлено в 04:13
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Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что ждет новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского, если он уступит России.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
ВСУ четыре раза за час обстреляли поселок на юге ДНР
Украинские вооруженные формирования в течение одного часа четыре раза обстреляли из гранатометов поселок Саханка на юге ДНР, сообщает представительство Республики в СЦКК.
Обновлено вчера в 13:18
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Юрист прокомментировал приговор Ассанжа
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT решение лондонского суда приговорить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:37
Политика
Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» объяснил свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено вчера в 13:32
Армия и оружие
Всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2019» пройдет в Крыму
Всего во всероссийском этапе конкурса "Авиадартс-2019" будет задействовано около 60 единиц авиационной техники оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, авиационный полигон Чауда, а также аэродромы в Республике Крым, Краснодарском крае, Ростовской и Саратовской областях.
Обновлено в 03:04
Экономика
Суд одобрил соглашение между главой Tesla и регулятором США
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Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила ребенка целовать землю
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Церковники отказались расторгать брак Петросяна и Степаненко
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В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
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