Происшествия
На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человекКоммерсантъ 07:16
В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек. Среди них оказался депутат заксобрания Максим Резник.
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Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Общество
Националисты срывают первомайское шествие в Харькове
Обновлено в 04:26
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Культура
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.
Обновлено вчера в 14:12
Культура
В Киеве умер создатель герба украинской столицы
Известный украинский скульптор и создатель герба Киева Борис Довгань умер в Киеве на 91-м году жизни.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
В России создали новую противолодочную авиабомбу с парашютом
В России создали противолодочную корректируемую авиационную бомбу, которая может поражать подводные лодки на глубине до 600 метров, рассказал замгендиректора «Техмаша» Александр Кочкин.
Обновлено в 08:28
Авто
В России упали цены на автомобили с пробегом
Специалисты составили прайс со средней ценой машины в апреле 2019 года, сообщает издание iReactor.
Обновлено в 07:01
Театры
В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова
Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
«Ночные волки» прибыли в Варшаву
Обновлено в 07:20
Политика
Экстренно прооперирован Берлускони
Берлускони был экстренно госпитализирован в больницу Милана во вторник, 30 апреля. Ему была проведена лапароскопия.
Обновлено в 05:44
Путешествия
Названы самые интересные города России для поездок в майские праздники
Названы города России, где в майские праздники пройдут самые интересные и масштабные мероприятия.
Обновлено в 06:56
Политика
Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии
Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено вчера в 10:20
Футбол
Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»
По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.
Обновлено в 09:18
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Мадуро ответил на слова Помпео о его побеге
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Футбол
Корытько покинул пост главного тренера молодежного ФК «Динамо»
Владимир Корытько покинул пост главного тренера молодежной футбольной команды московского "Динамо".
Обновлено в 09:54
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Кино
Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»
Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ
Обновлено в 05:59
Футбол
Дани Алвес: «Я не одобряю поступок Неймара»
Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высказался об инциденте, который произошел с его одноклубником и товарищем по сборной Бразилии Неймаром в финале Кубка Франции.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Скончалась мать Марии Порошиной
Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26