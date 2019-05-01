Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человекКоммерсантъ 07:16

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек. Среди них оказался депутат заксобрания Максим Резник.
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Кадр дня задержаний в Петербурге: полицейский выполнил прыжок с захватом на мирно стоявшего демонстранта

Фонтанка.Ру09:27

ГУ МВД: На Первомайское шествие в Петербурге вышли 42 тыс. человек

Росбалт09:50

На первомайском шествии задержали координатора штаба Навального

Neva.Today06:46

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

Коммерсантъ07:16

На первомайском шествии в Петербурге задержали 35 человек

Gazeta.SPb08:23

В Петербурге на первомайской демонстрации задержали координатора штаба Навального

Piter.tv06:28

После первомайского шествия задержали 35 человек

Мойка7807:39
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Происшествия

В Ингушетии депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Общество

Националисты срывают первомайское шествие в Харькове

Обновлено в 04:26
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Культура

Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован

Обновлено вчера в 19:53
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.
Обновлено вчера в 14:12
Культура

В Киеве умер создатель герба украинской столицы

Известный украинский скульптор и создатель герба Киева Борис Довгань умер в Киеве на 91-м году жизни.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

В России создали новую противолодочную авиабомбу с парашютом

В России создали противолодочную корректируемую авиационную бомбу, которая может поражать подводные лодки на глубине до 600 метров, рассказал замгендиректора «Техмаша» Александр Кочкин.
Обновлено в 08:28
Авто

В России упали цены на автомобили с пробегом

Специалисты составили прайс со средней ценой машины в апреле 2019 года, сообщает издание iReactor.
Обновлено в 07:01
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:03
Театры

В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова

Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

«Ночные волки» прибыли в Варшаву

Обновлено в 07:20
Политика

Экстренно прооперирован Берлускони

Берлускони был экстренно госпитализирован в больницу Милана во вторник, 30 апреля. Ему была проведена лапароскопия.
Обновлено в 05:44
Путешествия

Названы самые интересные города России для поездок в майские праздники

Названы города России, где в майские праздники пройдут самые интересные и масштабные мероприятия.
Обновлено в 06:56
Политика

Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии

Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено вчера в 10:20
Общество

В Британии восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Обновлено в 07:25
Футбол

Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»

По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.
Обновлено в 09:18
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Мадуро ответил на слова Помпео о его побеге

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Футбол

Корытько покинул пост главного тренера молодежного ФК «Динамо»

Владимир Корытько покинул пост главного тренера молодежной футбольной команды московского "Динамо".
Обновлено в 09:54
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Кино

Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»

Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ

Обновлено в 05:59
Футбол

Дани Алвес: «Я не одобряю поступок Неймара»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высказался об инциденте, который произошел с его одноклубником и товарищем по сборной Бразилии Неймаром в финале Кубка Франции.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Первомайские демонстрации в Париже переросли в беспорядки

Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Скончалась мать Марии Порошиной

Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
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