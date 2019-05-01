Происшествия

На первомайском шествии в Петербурге задержан Андрей ПивоваровЗакC.Ру 06:59

Пивоваров о своем задержании сообщил в Twitter . Ранее в автозак отправился глава штаба Навального Денис Михайлов, двое журналистов и еще около 20-30 человек. Росгвардия пыталась задержать и депутата Законодательного собрания Максима Резника, но позже его отпустили с извинениями .
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Сети обсуждают фееричное задержание оппозиционера на Первомае в Петербурге

Росбалт14:19

На первомайском шествии в Петербурге задержали 35 человек

Gazeta.SPb08:23

На первомайском шествии в Петербурге задержан Андрей Пивоваров

ЗакC.Ру06:59

Полицейские вступились за мундир. На Первомае в Петербурге задерживают сторонников Навального

Фонтанка.Ру06:02

После первомайского шествия задержали 35 человек

Мойка7807:39

На первомайском шествии задержали координатора штаба Навального

Neva.Today06:46

В Петербурге на первомайской демонстрации задержали координатора штаба Навального

Piter.tv06:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:45, Ашберн
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Легендарный вратарь Икер Касильяс, который провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", а последние четыре года выступает за португальский "Порту", перенес инфаркт миокарда.
Обновлено в 14:14
Политика

Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
Обновлено в 12:19
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 10:09
Политика

Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР

Певица Юлия Чичерина в своем Instagram прокомментировала слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о том, что выдача российских паспортов для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не должна быть приоритетом для властей.
Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие

Семь кораблей НАТО вошли в Балтику

Семь боевых кораблей Первой постоянной противоминной группы НАТО вошли в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 13:59
Политика

WikiLeaks осудила приговор Ассанжу

Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали около 50 человек

Обновлено в 13:42
Наука

Антропологи нашли останки первых жителей Тибета

Обновлено в 14:00
Футбол

«Локомотив» ведет переговоры о переходе Смолова в другой клуб

«Локомотив» ведет переговоры с другими клубами о трансфере нападающего Федора Смолова.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике

Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Происшествия

В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

Обновлено в 13:00
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Общество

В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги

Обновлено в 06:38
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Общество

Более 2,4 млн человек в России приняли участие в праздновании 1 мая

Свыше 2,4 млн человек стали участниками празднования Дня весны и труда в России.
Обновлено в 12:45
Футбол

Британский миллиардер не отрицает возможность покупки «Челси»

Британский бизнесмен Джим Ратклифф не исключил возможность приобретения «Челси» у россиянина Романа Абрамовича.
Обновлено в 11:15
Кино

Оператор «Игры престолов» оправдался за слишком темные сцены битвы

Обновлено в 13:18
Спорт

Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Футбол

Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020

Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.
Обновлено в 14:27
Политика

Авиакомпаниям США запретили полеты над Венесуэлой

Управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Минск отреагировал на смену посла РФ в Белоруссии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля текущего года глава РФ Владимир Путин освободил посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича от занимаемой должности.
Обновлено в 12:26
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие

ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка

Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Общество

Сын Авакова сыграл роскошную свадьбу в Италии

Обновлено в 09:25
Авто

Назвали топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не надо связываться

Обновлено в 07:48
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Спорт

CAS отклонил апелляцию бегуньи Семени по поводу мужских гормонов

Южноафриканской бегунье Кастер Семене, имеющей повышенный уровень тестостерона, придется применять препараты, чтобы снизить показатель до женского.
Обновлено в 07:41
Политика

Украина протестует против упрощения получения гражданства России

В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное