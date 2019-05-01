Происшествия

В Петербурге задержали участников первомайских демонстрацийТелеканал RTVI 06:43

По данным «ОВД-инфо» на 14:30 мск, число задержанных в Петербурге выросло до 66, а по России — до 111 человек. Семь человек задержали на акции «Свободному Петербургу — свободные выборы!», четырех человек — на первомайской демонстрации.
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На шествии в Петербурге задержали 66 человек

Московский Комсомолец14:45

В Сети обсуждают фееричное задержание оппозиционера на Первомае в Петербурге

Росбалт14:19

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На первомайском шествии задержали координатора штаба Навального

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Мойка7807:39

Полицейские вступились за мундир. На Первомае в Петербурге задерживают сторонников Навального

Фонтанка.Ру06:02

На первомайском шествии в Петербурге задержали 35 человек

Gazeta.SPb08:23
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В Сети началась кампания против агрохолдинга «Мираторг» после того, как его глава Виктор Линник назвал россиян, опасающихся запрета на ввоз хамона и пармезана, «балаболами».
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Сотрудники NASA не проводят собственное расследование в связи с неудачей при испытаниях двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX.
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Ученые из Института астрономии РАН и блогер Дмитрий Побединский представили созвездия, сформированные в честь выхода на большие экраны супергеройского блокбастера "Мстители: Финал".
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Valve обновила «королевскую битву» в CS:GO — новая карта, предметы и система возрождений

Valve добавила карту Sirocco в режим «королевской битвы» Danger Zone для CS:GO.
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Общество

В США разрешили продажу IQOS

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) выдало разрешение компании Philip Morris на реализацию системы нагревания табака IQOS.
Обновлено в 19:45
Политика

Вступили в силу санкции США против Ирана

Возобновление американских санкций связано с выходом США из сделки с Ираном.
Обновлено в 18:20
Общество

В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня

Обновлено в 05:15
Политика

Омбудсмен Петербурга заявил о разгоне мирного шествия 1 мая

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Происшествия

У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга

Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
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Минск отреагировал на смену посла России в Белоруссии

В пятницу, 30 апреля, президент Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии и одновременно назначил вместо него сенатора Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 08:36
Происшествия

В Стерлитамаке по улицам гуляла голая девушка

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Театры

Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
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Музыка

Пригожин призвал «убрать руки от Алсу»

По мнению продюсера Иосифа Пригожина, певица Алсу не совершила ничего плохого, и травля ее семьи должна быть прекращена.
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Происшествия

Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джерри Ли признал в среду свою вину по обвинению в сговоре с целью передачи Китаю секретной информации.
Обновлено в 19:52
Здоровье

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Согласно исследованию Ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии (THL), проведенному в 2016 году, разница в ожидаемой продолжительности жизни у наиболее бедных и наиболее богатых финнов составляет 5,6 лет у женщин и целых 10,6 лет у мужчин.
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Фестиваль Башмета откроется в Ярославле

XI Международный музыкальный фестиваль в Ярославле под руководством Юрия Башмета откроется в среду, первого мая, премьерой сочинения Алексея Сюмака «Двенадцать» на стихи Александра Блока.
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Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

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Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 19:52
Игры

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Sony представила две новые игры, которые подписчики сервиса Playstation Plus смогут бесплатно получить в мае.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие

Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим

Обновлено в 15:30
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы по защите от клещей

Специалисты Роспотребнадзора организовали Всероссийскую горячую линию по профилактике заболеваний, которые передаются с укусами клещей.
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На Украине с 1 мая снизили цену на газ для населения.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Двое погибли при пожаре в частных домах в Самарской области

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Зеленский выбрал главу своей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено в 18:44
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