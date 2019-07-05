Директор пляжа "Джугба" Андрей Андреев заявил о погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Об этом сообщает РИА "Новости". До этого стало известно, что в Черном море перевернулось судно.

На перевернувшемся судне в Черном море погибли люди

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