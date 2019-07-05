Происшествия

На перевернувшемся судне в Черном море погибли людиГазета.Ru 13:06

Директор пляжа "Джугба" Андрей Андреев заявил о погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Об этом сообщает РИА "Новости". До этого стало известно, что в Черном море перевернулось судно.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Владельца перевернувшегося катера в Краснодарском крае задержали, капитан - скрылся

Кубанские новости15:59

Капитан перевернувшегося в Черном море катера скрылся от полиции

РИА Новости16:00

Стала известна судьба потерявшихся без вести после ЧП в Черном море

Газета.Ru16:58

Стал известен владелец катамарана, который перевернулся в Черном море

РЕН ТВ12:17

Капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан

ТАСС17:05

Капитана перевернувшегося возле Туапсе судна объявят в розыск

РБК15:56

При крушении катамарана в Черном море погибли туристки из Мордовии и Белгорода

Интерфакс16:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:09, Вашингтон
Гаджеты

Huawei представит свою операционную систему HongMeng 9 августа

Что касается мобильной операционной системы HongMeng, то информации про нее пока очень мало.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова, передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:14
Происшествия

Пережившую пытки девочку из Ингушетии доставили в Москву

Обновлено в 16:07
Авто

Представлен прототип серийного кабриолета Lexus LC

Японский автопроизводитель привез на Фестиваль скорости в Гудвуде предсерийный прототип своего нового Lexus LC Convertible.
Обновлено в 08:36
Происшествия

В Москве задержан таксист-отравитель

Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Наука

Определена причина возникновения пятен водорослей в Атлантике

Обновлено в 11:14
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии

Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Обновлено в 14:34
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Авто

В России стартовали продажи нового Toyota Hiace

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено в 06:18
Музыка

Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек»

В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.
Обновлено в 11:14
Культура

Телеканал обнаружил предполагаемое интервью с художником Бэнкси

Сотрудники телеканала ITV London нашли архивное интервью 2003 года с человеком, который, возможно, является самым известным анонимным уличным художником Бэнкси.
Обновлено вчера в 22:24
Шоу-бизнес

В Москве экстренно прооперировали Юрия Шатунова

Два дня назад в столичной клинике экстренно прооперировали Юрия Шатунова. Он попал в клинику после гастрольного тура.
Обновлено в 00:25
Политика

В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Если к началу отопительного сезона в середине октября в хранилищах "Нафтогаза" не будет сформирован объем в 20 млрд кубометров газа, то на Украине возникнет риск техногенной катастрофы.
Обновлено в 16:12
Гаджеты

Более 10 миллионов человек скачали фейковое «Обновление для Samsung»

Более 10 миллионов пользователей Android установили на свои смартфоны фейковое приложение под названием «Обновления для Samsung» (Updates for Samsung).
Обновлено в 11:00
Политика

Украинцев нашли на задержанном в Гибралтаре танкере

Среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре нефтяного танкера есть граждане Украины, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:38
Политика

Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено в 16:05
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться

Столичные полицейские разыскивают мужчину, который на западе Москвы выстрелил в двух девушек из травматического оружия.
Обновлено в 16:00
Политика

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось

Выдвижение кандидатов в депутаты Московской городской думы завершено, по последним данным, документы для участия в выборах подали почти 420 человек, следует из данных на официальном сайте Мосгоризбиркома.
Обновлено в 11:06
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.
Обновлено в 10:57
Авто

Раскрыта динамика рекордсмена Renault Megane RS Trophy-R

Компания Renault объявила о выпуске ограниченной партии трекового хэтчбека Renault Megane RS Trophy-R, который сертифицировали для обычных дорог.
Обновлено в 08:03
Футбол

«Атлетико» обвинил «Барселону» и Антуана Гризманна в неуважении

Обновлено в 14:53
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Политика

Власти США запустили программу по борьбе с «влиянием России»

Агентство США по международному развитию (USAID) запустило программу под названием "Противодействие пагубному влиянию Кремля".
Обновлено в 16:17
Экономика

Правительство рассмотрит возможность сокращения перечня оборудования, ввозимого в РФ без НДС

Один из представителей бизнеса в ходе совещания предложил расширить перечень, включив туда также лизинг импортного технологичного оборудования.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри

Изначально герцог и герцогиня Сассекские планировали крестить ребёнка на день раньше, но эта дата не устроила отца принца Гарри принца Чарльза.
Обновлено в 15:27
Наука

Ученые выяснили происхождение библейских филистимлян

Обновлено в 05:19
Главное