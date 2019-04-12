На парламентских выборах в Испании побеждают социалистыРИА Новости 16:19

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) побеждает на досрочных парламентских выборах в стране, свидетельствуют данные после обработки 60% бюллетеней. За социалистов проголосовали почти 30% избирателей, что обеспечивает им 124 места в парламенте из 350.

На парламентских выборах в Испании побеждают социалисты

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