Политика

На парламентских выборах в Испании побеждают социалистыРИА Новости 16:19

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) побеждает на досрочных парламентских выборах в стране, свидетельствуют данные после обработки 60% бюллетеней. За социалистов проголосовали почти 30% избирателей, что обеспечивает им 124 места в парламенте из 350.
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На досрочных выборах в Испании лидируют социалисты

Комсомольская правда17:48

Выборы в Испании: обработано более половины протоколов, социалисты лидируют

Вести.Ru16:31

Социалисты стали лидерами на парламентских выборах в Испании

РБК15:33

Социалисты лидируют на досрочных выборах в парламент Испании

RT на русском15:39

Социалисты лидируют на выборах в Испании после обработки половины протоколов

Газета.Ru16:02

Podemos готова сформировать в Испании правительство с социалистами

РИА Новости17:59

Премьер-министр Северной Македонии поздравил социалистов с победой на выборах в Испании

ТАСС17:47
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Футбол

ЦСКА потерял шансы на чемпионство

Обновлено в 14:12
Происшествия

Появилось видео с места взрыва на набережной в Петербурге

Обновлено в 15:01
Армия и оружие

Глава МИДа правительства нацсогласия Ливии приедет в Москву

Глава МИДа Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммед Сияла приедет в Москву для обсуждения текущей ситуации в североафриканской стране.
Обновлено в 17:14
Политика

Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию

Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.
Обновлено в 17:11
Музыка

Названа сумма, в которую обошлась победа дочери Алсу на шоу «Голос»

Обновлено в 13:08
Футбол

Вирджил ван Дейк признан футболистом года в Англии по версии PFA

Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), сообщается в официальном микроблоге организации в Twitter.
Обновлено в 18:05
Политика

Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов

Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.
Обновлено в 15:20
Общество

Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола

Обновлено в 06:00
Общество

Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга

В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Единоборства

Исмаилов напал на Минеева в Турции

Бойцы ММА Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили потасовку в Турции, сообщает Sport24.
Обновлено в 17:15
Здоровье

Запретят ли рожать тем, кому за 50?

Инициативная группа россиян организовала сбор подписей против ЭКО: на днях письмо с требованием запретить данную процедуру было направлено в правительство РФ.
Обновлено в 17:39
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес

У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье

Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.
Обновлено в 10:00
Происшествия

На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду

Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Футбол

Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол

Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

Ксению Бородину раскритиковали за чрезмерный фотошоп

Обновлено в 15:30
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
Наука

Преподаватель из Оксфорда рассказал о живущих среди людей пришельцах

Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи заявил, что представители внеземных цивилизаций уже давно проживают на Земле среди людей.
Обновлено в 07:40
Футбол

«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

Футболисты "Реала" уступили "Райо Вальекано" в мадридском дерби в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Аэропорт Гатвик вновь не принимает рейсы из-за дрона

Обновлено в 16:38
Происшествия

Автобус с первоклашками из Екатеринбурга застрял на дороге из-за снега

Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес

Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой

Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон

В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Экономика

Оператора 5G выведут на полосу

«Диджитал для бизнеса» учреждена в феврале «Башинформсвязью» и структурой «МегаФона» для создания единого инфраструктурного оператора и высвобождения частот для сетей 5G в России.
Обновлено в 17:50
Теннис

Даниил Медведев: Выиграть у Тима даже одно очко было целым достижением

Просто Тим начал играть в другом стиле и меньше ошибаться.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер пришел на выпускной внебрачного красавца-сына

Арнольд Шварценеггер опубликовал в Instagram фото, на котором позирует вместе с сыном Джозефом, окончившим Университет Пеппердайна в Калифорнии. — написал актер.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Политика

В США умер экс-сенатор Ричард Лугар

Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Происшествия

В Башкирии ветер сдул крыши с домов, больницы и других зданий

Сильный ветер в Башкирии сорвал крыши с 12 жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов ЖКХ.
Обновлено в 13:47
Автоспорт

Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана

Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
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