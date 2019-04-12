Политика
На парламентских выборах в Испании побеждают социалистыРИА Новости 16:19
Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) побеждает на досрочных парламентских выборах в стране, свидетельствуют данные после обработки 60% бюллетеней. За социалистов проголосовали почти 30% избирателей, что обеспечивает им 124 места в парламенте из 350.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:14, Ашберн
Футбол
ЦСКА потерял шансы на чемпионство
Обновлено в 14:12
Армия и оружие
Глава МИДа правительства нацсогласия Ливии приедет в Москву
Глава МИДа Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммед Сияла приедет в Москву для обсуждения текущей ситуации в североафриканской стране.
Обновлено в 17:14
Политика
Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию
Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.
Обновлено в 17:11
Футбол
Вирджил ван Дейк признан футболистом года в Англии по версии PFA
Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), сообщается в официальном микроблоге организации в Twitter.
Обновлено в 18:05
Политика
Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов
Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.
Обновлено в 15:20
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Единоборства
Исмаилов напал на Минеева в Турции
Бойцы ММА Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили потасовку в Турции, сообщает Sport24.
Обновлено в 17:15
Здоровье
Запретят ли рожать тем, кому за 50?
Инициативная группа россиян организовала сбор подписей против ЭКО: на днях письмо с требованием запретить данную процедуру было направлено в правительство РФ.
Обновлено в 17:39
Шоу-бизнес
У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье
Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.
Обновлено в 10:00
Происшествия
На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Футбол
Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол
Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Ксению Бородину раскритиковали за чрезмерный фотошоп
Обновлено в 15:30
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31
Наука
Преподаватель из Оксфорда рассказал о живущих среди людей пришельцах
Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи заявил, что представители внеземных цивилизаций уже давно проживают на Земле среди людей.
Обновлено в 07:40
Футбол
«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании
Футболисты "Реала" уступили "Райо Вальекано" в мадридском дерби в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Аэропорт Гатвик вновь не принимает рейсы из-за дрона
Обновлено в 16:38
Шоу-бизнес
Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой
Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Экономика
Оператора 5G выведут на полосу
«Диджитал для бизнеса» учреждена в феврале «Башинформсвязью» и структурой «МегаФона» для создания единого инфраструктурного оператора и высвобождения частот для сетей 5G в России.
Обновлено в 17:50
Теннис
Даниил Медведев: Выиграть у Тима даже одно очко было целым достижением
Просто Тим начал играть в другом стиле и меньше ошибаться.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер пришел на выпускной внебрачного красавца-сына
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Instagram фото, на котором позирует вместе с сыном Джозефом, окончившим Университет Пеппердайна в Калифорнии. — написал актер.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Политика
В США умер экс-сенатор Ричард Лугар
Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Происшествия
В Башкирии ветер сдул крыши с домов, больницы и других зданий
Сильный ветер в Башкирии сорвал крыши с 12 жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов ЖКХ.
Обновлено в 13:47
Автоспорт
Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана
Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55