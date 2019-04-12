Политика

На парламентских выборах в Испании побеждают социалистыРИА Новости 16:19

Премьер Испании Педро Санчес объявил досрочные парламентские выборы после того, как в феврале конгресс депутатов отказался утвердить проект государственного бюджета правительства социалистов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Лидер партии Unidas Podemos предложил социалистам коалицию в парламенте Испании

Интерфакс19:18

Лидер испанской оппозиции поздравил премьера с победой на выборах

ТАСС18:53

Социалисты лидируют на выборах в Испании после обработки половины протоколов

Газета.Ru16:02

Испанская социалистическая рабочая партия побеждает на досрочных выборах в Испании

Эхо Москвы19:04

Санчес готов вести переговоры о формировании правительства в Испании

РИА Новости19:10

Выборы в Испании: социалистам придется формировать коалицию

Вести.Ru18:43

Политическая коррида: парламент Испании ждет смена правящих партий

Известия25 апреля в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:44, Ашберн
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

Гурцкая увидела проблему в «Голосе» после победы дочери Алсу

Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на "Голосе".
Обновлено вчера в 10:32
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:39
Армия и оружие

Разработчик показал видео полета самолета МС-21

Авиастроительная компания «Иркут», занимающаяся разработкой пассажирского лайнера МС-21-300, показала видео полета опытного образца самолета.
Обновлено в 04:34
Единоборства

Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции

Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:30
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

В Казани автомобиль сбил женщину с коляской

Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.
Обновлено в 10:44
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Общество

Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга

В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Футбол

Аленичев прокомментировал поражение от «Локомотива»

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:16
Гаджеты

Nubia представила игровой смартфон Red Magic 3

Компания Nubia представила новый игровой смартфон Red Magic 3, который стал первым в мире мобильным устройством с активной системой охлаждения.
Обновлено в 07:57
Общество

Сайт Росстата не обновлялся несколько лет

Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
Обновлено в 18:06
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео

Обновлено в 12:15
Происшествия

Неизвестный застрелил водителя фуры на трассе М-4 «Дон»

«Неизвестный в Ростовской области застрелил водителя фуры на трассе М-4 «Дон» в районе развязки перед поворотом на город Шахты», - говорится в сообщении со ссылкой на ГУ МВД.
Обновлено в 15:52
Общество

В Сети появилось видео с ползущей к финишу бегуньей

Бегунья не смогла встать после эпичного окончания соревнования.
Обновлено в 15:51
Общество

Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола

Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Какую технику покажут на параде Победы, рассказали в Минобороны

В Минобороны России заявили, что в ходе праздничного парада на Красной площади в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну откроет легендарный танк Т-34-85.
Обновлено в 18:44
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Обновлено в 17:18
Происшествия

Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления

Обновлено в 16:57
Футбол

Сергей Семак: «До четвертого мяча „Зениту“ было непросто»

При счете 3:2 меняется игра, появляется нервозность. До четвертого мяча непросто было, игра держала в напряжении.
Обновлено в 11:38
Здоровье

В Башкирии кардиохирурги прооперировали 9-дневного ребенка

Обновлено в 06:55
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Обновлено в 16:33
Экономика

Зарплаты намерены расти выше инфляции

В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Общество

Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность

Покровительство Венеры сулит успех в любовных делах.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье

Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.
Обновлено в 10:00
Футбол

«Краснодар» победил ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Обновлено в 14:22
Общество

Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

Обновлено в 10:36
Общество

Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках

Обновлено в 18:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное