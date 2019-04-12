Политика
На парламентских выборах в Испании побеждают социалистыРИА Новости 16:19
Премьер Испании Педро Санчес объявил досрочные парламентские выборы после того, как в феврале конгресс депутатов отказался утвердить проект государственного бюджета правительства социалистов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:44, Ашберн
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес
Гурцкая увидела проблему в «Голосе» после победы дочери Алсу
Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на "Голосе".
Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие
Разработчик показал видео полета самолета МС-21
Авиастроительная компания «Иркут», занимающаяся разработкой пассажирского лайнера МС-21-300, показала видео полета опытного образца самолета.
Обновлено в 04:34
Единоборства
Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции
Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:30
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В Казани автомобиль сбил женщину с коляской
Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Футбол
Аленичев прокомментировал поражение от «Локомотива»
Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:16
Гаджеты
Nubia представила игровой смартфон Red Magic 3
Компания Nubia представила новый игровой смартфон Red Magic 3, который стал первым в мире мобильным устройством с активной системой охлаждения.
Обновлено в 07:57
Общество
Сайт Росстата не обновлялся несколько лет
Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
Обновлено в 18:06
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
Обновлено в 12:15
Происшествия
Неизвестный застрелил водителя фуры на трассе М-4 «Дон»
«Неизвестный в Ростовской области застрелил водителя фуры на трассе М-4 «Дон» в районе развязки перед поворотом на город Шахты», - говорится в сообщении со ссылкой на ГУ МВД.
Обновлено в 15:52
Общество
В Сети появилось видео с ползущей к финишу бегуньей
Бегунья не смогла встать после эпичного окончания соревнования.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие
Какую технику покажут на параде Победы, рассказали в Минобороны
В Минобороны России заявили, что в ходе праздничного парада на Красной площади в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну откроет легендарный танк Т-34-85.
Обновлено в 18:44
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Футбол
Сергей Семак: «До четвертого мяча „Зениту“ было непросто»
При счете 3:2 меняется игра, появляется нервозность. До четвертого мяча непросто было, игра держала в напряжении.
Обновлено в 11:38
Здоровье
В Башкирии кардиохирурги прооперировали 9-дневного ребенка
Обновлено в 06:55
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Общество
Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность
Покровительство Венеры сулит успех в любовных делах.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье
Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Краснодар» победил ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
Обновлено в 14:22
Общество
Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках
Обновлено в 18:23