Социалисты лидируют на досрочных выборах в парламент ИспанииRT на русском 15:39

Испанская социалистическая рабочая партия лидирует на досрочных парламентских выборах. После проверки 26,25% голосов социалисты набирают 29,7%, что обеспечивает им 128 мест в парламенте из 350. За правую Народную партию проголосовали, по предварительным данным, 16,8% (66 мест).

Социалисты лидируют на досрочных выборах в парламент Испании

Футбол «Зенит» гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионов Петербургский "Зенит", обыгравший 28 апреля "Крылья Советов", гарантировал себе попадание в квалификацию Лиги чемпионов сезона 2019-2020.

Наука Ученые рассказали, к чему приводят недосып и стресс на работе Специалисты Мюнхенского технического университета сообщили, что недосып и стресс на работе приводят к повышению втрое риска смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы работников с гипертонией.

Политика Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен Ына Саммит Россия — КНДР В четверг, 25 апреля, Владимир Путин и Ким Чен Ын провели во Владивостоке первую полноформатную встречу.

Происшествия На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.

Политика Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шоу-бизнес Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.

Общество За сутки Нева обмелела почти на полметра Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.

Общество В России могут изменить график работы детских садов и школ Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.

Космос Юджин Шумейкер: единственный человек, которого похоронили на Луне Юджин Шумейкер считается отцом-основателем астрогеологии, и NASA вознаградило его за годы работы, отправив его прах на Луну.

Автоспорт Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.

Спорт 12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.

Хоккей Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира Юниорская сборная России по хоккею стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, уступив в финале хозяйке турнире команде Швеции.

Шоу-бизнес Татьяну Брухунову поздравляют с беременностью Романтическая связь Петросяна и Брухуновой отчасти подтвердилась, а вот беременность Татьяны – нет.

Происшествия Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.

Происшествия Катер затонул в Финском заливе в Петербурге Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.

Экономика Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.

Авто Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.

Происшествия В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.

Политика В США умер экс-сенатор Ричард Лугар Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.