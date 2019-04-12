Политика
Социалисты лидируют на досрочных выборах в парламент ИспанииRT на русском 15:39
Испанская социалистическая рабочая партия лидирует на досрочных парламентских выборах. После проверки 26,25% голосов социалисты набирают 29,7%, что обеспечивает им 128 мест в парламенте из 350. За правую Народную партию проголосовали, по предварительным данным, 16,8% (66 мест).
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:41, Ашберн
Шоу-бизнес
Алла Пугачева угощала гостей юбилея редкими деликатесами
Обновлено в 10:23
Футбол
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Петербургский "Зенит", обыгравший 28 апреля "Крылья Советов", гарантировал себе попадание в квалификацию Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Обновлено в 12:24
Наука
Ученые рассказали, к чему приводят недосып и стресс на работе
Специалисты Мюнхенского технического университета сообщили, что недосып и стресс на работе приводят к повышению втрое риска смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы работников с гипертонией.
Обновлено в 10:22
Политика
Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен Ына
Саммит Россия — КНДР В четверг, 25 апреля, Владимир Путин и Ким Чен Ын провели во Владивостоке первую полноформатную встречу.
Обновлено в 07:29
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться
Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 13:20
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Шоу-бизнес
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Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40
Культура
Победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» бурно обсуждают в соцсетях
После оглашения результатов в социальных сетях началось бурное обсуждение результатов.
Обновлено вчера в 02:15
Общество
Москвичей предупредили об агрессивных змеях
Обновлено в 15:06
Общество
За сутки Нева обмелела почти на полметра
Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Общество
В России могут изменить график работы детских садов и школ
Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено в 10:26
Космос
Юджин Шумейкер: единственный человек, которого похоронили на Луне
Юджин Шумейкер считается отцом-основателем астрогеологии, и NASA вознаградило его за годы работы, отправив его прах на Луну.
Обновлено вчера в 06:59
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Культура
Шеннен Доэрти снимется в сиквеле «Беверли-Хиллз 90210»
Обновлено в 13:12
Спорт
12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов
Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Хоккей
Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира
Юниорская сборная России по хоккею стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, уступив в финале хозяйке турнире команде Швеции.
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес
Татьяну Брухунову поздравляют с беременностью
Романтическая связь Петросяна и Брухуновой отчасти подтвердилась, а вот беременность Татьяны – нет.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР
В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Экономика
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.
Обновлено в 07:01
Авто
Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии
Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
Обновлено в 13:53
Политика
В США умер экс-сенатор Ричард Лугар
Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Гаджеты
В Huawei высказались о водозащите P30 Pro после недавнего скандала
В Huawei сообщили о мерах предосторожностях, чтобы P30 Pro не сломался после случайного попадания в воду.
Обновлено вчера в 13:50