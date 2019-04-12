Политика

Социалисты лидируют на досрочных выборах в парламент ИспанииRT на русском 15:39

Испанская социалистическая рабочая партия лидирует на досрочных парламентских выборах. После проверки 26,25% голосов социалисты набирают 29,7%, что обеспечивает им 128 мест в парламенте из 350. За правую Народную партию проголосовали, по предварительным данным, 16,8% (66 мест).
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Социалисты лидируют на досрочных выборах в парламент Испании

RT на русском15:39

Социалисты стали лидерами на парламентских выборах в Испании

РБК15:33

После обработки половины протоколов социалисты побеждают на выборах в Испании

ТАСС16:02

Социалисты лидируют на парламентских выборах в Испании

Эхо Москвы16:02

Выборы в Испании: обработано более половины протоколов, социалисты лидируют

Вести.Ru16:31

На парламентских выборах в Испании побеждают социалисты

РИА Новости16:19

Социалисты лидируют на выборах в Испании после обработки половины протоколов

Газета.Ru16:02
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Обновлено вчера в 06:59
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
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Спорт

12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

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Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео

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В Huawei высказались о водозащите P30 Pro после недавнего скандала

В Huawei сообщили о мерах предосторожностях, чтобы P30 Pro не сломался после случайного попадания в воду.
Обновлено вчера в 13:50
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