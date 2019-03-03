Политика
На выборах в Эстонии победила оппозицияГазета.Ru 18:29
Парламентские выборы в Эстонии проходили в воскресенье, 3 марта. Чтобы попасть в парламент, партиям было необходимо преодолеть порог в 5% голосов. Ранее сообщалось, что президент Эстонии поддержала полный отказ от русского языка в школах.
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Политика
Власти Венесуэлы пообещали арестовать Гуайдо
Обновлено в 10:29
Происшествия
В США из-за двух торнадо погибли 14 человек
В результате двух торнадо в округе Ли (штат Алабама) погибли не менее 14 человек, пишет местный канал WSFA со ссылкой на шерифа округа Джея Джонса.
Обновлено в 20:16
Происшествия
Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму
Обновлено в 08:02
Политика
WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем
США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено в 18:47
Политика
Медведев заявил о нарушениях в предвыборной кампании на Украине
Президентская избирательная кампания на Украине проходит с нарушениями общепринятых демократических норм, легитимность выборов под вопросом, заявил премьер министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд".
Обновлено в 17:06
Политика
Россия отправила гуманитарную помощь в КНДР
Свыше 2 тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи доставили из России в Северную Корею, сообщает посольство РФ в КНДР на официальной странице в Facebook.
Обновлено в 21:57
Экономика
Названы регионы с самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам
Самыми дисциплинированными плательщиками оказались жители Севастополя, Ненецкого, Чукотского автономных округов и Республики Крым, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 20:10
Политика
Первым вице-премьером Забайкалья стал Евгений Орачевский
Бывший министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский назначен исполняющим обязанности первого вице-премьера Забайкальского края.
Обновлено в 20:52
Происшествия
Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением
Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Москве две девушки изрезали шеи трем иностранцам
На юго-востоке Москвы произошла драка, в ходе которой две девушки ранили ножом в шею трех граждан Йемена.
Обновлено в 12:32
Политика
Трамп объяснил срыв переговоров с Ким Чен Ыном слушаниями с Коэном
Президент США Дональд Трамп заявил, что его уход с переговоров с КНДР мог произойти, в частности, из-за слушаний с экс-адвокатом президента Майклом Коэном, которые состоялись в конгрессе в тот же день.
Обновлено в 21:44
Политика
Министр обороны Германии заявила, что китайские ракеты угрожают России
Китайские ракеты угрожают России, поэтому необходимо включить Пекин в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), об этом в интервью немецкому журналу Focus заявила глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
Обновлено в 21:42
Политика
Глава «Нафтогаза» предупредил о риске полной потери газового транзита
Глава национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в эфире украинского "5 канала", что "Северный поток – 2" сделает газотранспортную систему страны невостребованной.
Обновлено в 15:59
Авто
Минтранс разработал проект ужесточения экологических штрафов
Из «дорожной карты» Минтранса следует, что к октябрю ведомство совместно с МВД разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком экологически чистой зоны.
Обновлено в 22:08
Экономика
«Известия»: ошибка может привести к дефициту алкоголя в России
Магазины в ряде российских регионов лишаются лицензий на продажу алкоголя из-за ошибок в системе казначейства ГИС ГМП, которая позволяет чиновникам моментально приостановить действие разрешения на реализацию спиртосодержащей продукции.
Обновлено в 21:26
Политика
Дмитрий Пристансков возвращается в «Норникель»
Дмитрий Пристансков возвращается в "Норникель" Бывший глава Росимущества Дмитрий Пристансков возвращается в ГМК "Норникель" на должность статс-секретаря, вице-президента, сообщили источники "Ъ" в правительстве.
Обновлено в 17:06
Транспорт
РЖД создаст платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы
Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас единая платформа для продажи железнодорожных и автобусных билетов тестируется отдельными дочерними компаниями РЖД, например, Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.
Обновлено в 18:42
Политика
Захарова: Россия ведет собственное расследование дела Скрипалей
Как сообщает kp.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила журналистам, что российская сторона проводит самостоятельное расследование отравления газом "Новичок" в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 17:38
Авто
В Сирии продают новые автомобили «Ока»
Обновлено в 07:01
Общество
Мать Сергея Скрипаля не знает об отравлении сына
Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщила, что его матери Елене не говорили об отравлении сына, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:39
Шоу-бизнес
Божена Рынска перенесла клиническую смерть
После смерти супруга Божена Рынска, тяжело переживающая потерю, была госпитализирована в Испании.
Обновлено в 10:00
Хоккей
«Коламбус» проиграл «Виннипегу», Панарин набрал два очка
Форвард хозяев Артемий Панарин записал на свое имя две результативные передачи. Российский хоккеист в 62 матчах набрал 73 (25+48) очка.
Обновлено в 21:39
Культура
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Кино
Скончался украинский актер Сергей Романюк
Романюк скончался на 66 году жизни, он долгое время работал в театре и снялся во множестве фильмов, в том числе в фильмах «День рождения буржуя-2», «Мамай», «Возвращение Мухтара-2».
Обновлено в 10:03
Экономика
Как произведут индексацию пенсий с учетом прожиточного минимума
Среди ряда других предложений глава государства поручил производить индексацию пенсий и ежемесячной денежной выплаты с учетом прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 01:20
Политика
Захарова рассказала, зачем вступила в полемику с Чубайсом
Обновлено в 16:29
Политика
Посол России потребовал от британских СМИ извинений за клевету
Принести извинения за клевету потребовал от газеты Mail on Sunday российский посол в Британии Александр Яковенко.
Обновлено в 13:14
Политика
Тимошенко выступила за налаживание диалога с Москвой в случае победы
Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко выступает за возобновления диалога с Россией, направленного на нормализацию отношений двух государств.
Обновлено в 21:07