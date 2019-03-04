Политика
Оппозиция победила на парламентских выборах в ЭстонииИзвестия 01:28
Оппозиционная Партия реформ Эстонии смогла победить на прошедших 3 марта выборах в парламент страны (Рийгикогу), следует из данных, представленных на сайте государственной избирательной комиссии. За реформистов проголосовали 28,8% избирателей.
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Оппозиционная Партия реформ Эстонии смогла победить на прошедших 3 марта выборах в парламент страны (Рийгикогу), следует из данных, представленных на сайте государственной избирательной комиссии.Известия01:28
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Происшествия
В ЕАО проверят сообщения о «самообслуживании» в моргах
Согласно репортажу телеканала, в Ленинском районе ЕАО медики и полицейские отказываются перевозить умерших в морг, из-за чего родственники вынуждены использовать собственные автомобили, самостоятельно заносить тела в местный морг и помещать их в холодильник.
Обновлено в 04:06
Общество
Чиновник «Роскосмоса» назвал скотобазой жителей хрущевок
Обновлено в 05:17
Происшествия
Опубликовано видео убийства замдиректора городских электросетей Орска
СК России на официальном канале в YouTube опубликовал видео убийства замдиректора городских электросетей Орска Оренбургской области.
Обновлено в 05:52
Политика
В Кремле порассуждали о неисполнении поручений Путина
Ранее в марте сообщалось, что Минприроды направит Путину перечень предложений по решению судьбы животных из китовой тюрьмы в бухте, поскольку чиновники не нашли однозначного решения ситуации.
Обновлено в 05:26
Политика
Порошенко уволил первого замсекретаря СНБО Гладковского
Украинский президент Петр Порошенко уволил первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Обновлено в 05:40
Политика
В «Нафтогазе» предупредили о полной потере газового транзита
Российский проект газопровода «Северный поток – 2» сделает газотранспортную систему страны невостребованной, а Украина полностью потеряет транзит.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Совет ЕС продлил на год санкции против Януковича и его окружения
Совет ЕС продлил на год санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, исключив при этом одного человека из санкционного списка.
Обновлено в 04:41
Технологии
Платежная система «Мир» запустила сервис бесконтактной оплаты
Национальная система платежных карт (оператор платежной системы "Мир") вместе с пилотной группой из 8 банков запустила сервис мобильной бесконтактной оплаты Mir Pay.
Обновлено в 04:56
Общество
Тимати оштрафовали за оскорбление избившего DJ Smash экс-депутата
Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный за избиение Андрея Ширмана (DJ Smash), взыскал 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального труда с рэпера Тимура Юнусова (Тимати) за оскорбление в соцсети.
Обновлено в 05:37
Политика
В Кремле прокомментировали опрос о влиянии президента на жизнь страны
В Кремле видели опрос "Левада-центра", согласно которому влияние президента и силовиков на жизнь страны снизилось, но не могут прокомментировать его результаты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Индия и Пакистан обстреляли друг друга в Кашмире
Представитель индийского министерства обороны подполковник Девендер Ананд заявил, что военные из Индии и Пакистана обстреляли друг друга в Кашмире, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:27
Политика
Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России
Китайские ракеты малой и средней дальности представляют угрозу для России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому договору о разоружении.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
В ГИБДД рассказали об изменениях в правилах техосмотра автобусов
Сотрудников ГИБДД скоро вновь привлекут к техническим осмотрам автобусов, сообщил глава ведомства, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Обновлено в 05:06
Общество
Мэрия Москвы потратила полмиллиарда на слежку за гражданами
Информацию закупают у мобильных операторов с 2015 года. На эти цели уже потрачено 516 млн рублей.
Обновлено в 05:08
Политика
Орешкин заявил о желании поработать президентом
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ему было бы интересно попробовать себя в должности президента России.
Обновлено в 05:47
Транспорт
В России предложили штрафовать за проезд под знаком экологической зоны
Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Ростехнадзор обнаружил трещины в облицовке водоводов Красноярской ГЭС
В ходе проверки выяснилось, что в железобетонной облицовке напорных водоводов всех 12-ти гидроагрегатов ГЭС есть «сеть трещин с раскрытием более 0,3 мм».
Обновлено в 05:10
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Трахтенберга
Обновлено в 05:50
Спорт
Биатлонист из РФ Поршнев победил в индивидуальной гонке на Универсиаде
Российский биатлонист Никита Поршнев завоевал "золото" в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 03:33
Общество
Восьмого марта в Москве потеплеет до +8
Ночью и утром 6 марта будет тепло - около 0 градусов, однако днем начнется стремительное понижение температуры: к вечеру столбики термометров в Москве упадут до -12 градусов, при этом метеорологи предупреждают о сильном ветре и очень сильной гололедице.
Обновлено в 03:36
Хоккей
Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Рейнджерс»
Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил победный буллит в серии послематчевых бросков в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено вчера в 16:51
Общество
Более 90 процентов россиян будут есть блины на Масленицу
Более 93 процентов россиян собираются угощаться блинами в масленичную неделю, а 78 процентов попросят прощения в Прощеное воскресенье.
Обновлено в 05:03
Политика
Порошенко обещал не отдавать Крым, Донбасс и Одессу
Почуйте, ми не віддамо ні Крим, ні Донбас, ні Одесу, ні море – ні Чорне, ні Азовське, ні наш суходіл pic.twitter.com / GxDZXESWUG — Петро Порошенко (@ poroshenko) March 3, 2019 Однако отдавать своё Украины не готовы и не будут, отметил Порошенко.
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие
The Telegraph сообщила о 300 бойцах «ЧВК Вагнера» в Ливии
Около 300 наемников частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» оказывают поддержку Ливийской национальной армии Халифа Хафтара, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании и ливийско-российской нефтегазовой компании.
Обновлено в 03:38
Авто
В Сирии продают новые автомобили «Ока»
Обновлено вчера в 07:01
Футбол
В Турции футболист пронес на матч лезвие и напал на соперников
Обновлено в 05:35
Политика
Испанские СМИ пожалели сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцев
Обновлено вчера в 14:20
Общество
В Чечне появится такси для правильной перевозки женщин
Фонд имени шейха Зайеда, руководимый племянником главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом Черхиговым, поддержал идею создания в республике женского такси, сообщается на странице организации в Instagram.
Обновлено в 04:10