На параде в Лаосе показали российские танки Т-72Коммерсантъ 03:02

На военном параде в честь 70-летия основания Народной армии Лаоса были показаны российские танки Т-72 и бронеавтомобили БРДМ-2М, состоящие на вооружении лаосских вооруженных сил, сообщило министерство обороны РФ.

На параде в Лаосе показали российские танки Т-72

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