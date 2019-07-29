Спор вокруг пакета акций IFTG лег в основу уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, четырех его сотрудников и экс-предправления «Восточного». По версии следствия, банк выдал кредит на 2,5 млрд руб.

На пакет акций из уголовного дела Калви нашлись покупатели

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