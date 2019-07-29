Экономика
На пакет акций из уголовного дела Калви нашлись покупателиАБН вчера в 18:17
Спор вокруг пакета акций IFTG лег в основу уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, четырех его сотрудников и экс-предправления «Восточного». По версии следствия, банк выдал кредит на 2,5 млрд руб.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 02:04, Вашингтон
Политика
Симоньян прокомментировала создание русскоязычного канала в Киеве
Накануне заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о том, что в Киеве разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, который будет вещать для русскоговорящих людей по всему миру.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Холдоми»
Множественные нарушения требований безопасности найдены в лагере «Холдоми» прокуратурой Хабаровского края.
Обновлено в 01:00
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:03
Общество
В МЧС рассказали о правилах поведения во время грозы
Обновлено вчера в 21:42
Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Общество
Жену свердловского губернатора ищут приставы из-за долга по ЖКХ
В декларации о доходах губернатора Свердловской области за прошлый год указано, что Наталья Куйвашева заработала 6 млн 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
Самолет рухнул на жилые дома в Пакистане
Обновлено вчера в 19:09
Армия и оружие
В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500
В США предположили, что ведущим покупателем российской ракетной системы С-500, запущенной в производство в нынешнем году, станет Китай.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Экономика
Немецкое агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России
Ранее в июле агентство Standard & Poor's тоже подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB- (таком же, как у Scope), но со стабильным прогнозом.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Трех человек спасли с горящего катера в Канаде
Три человека смогли покинуть горящий катер и были спасены в акватории реки Оттава. Инцидент произошел недалеко от канадской столицы.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Общество
Губернатор отказал пострадавшим от паводка в сигаретах
Обновлено вчера в 11:47
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
В США не нашли реальных оснований для антироссийских санкций
В материале журнала Forbes Рапоза утверждает, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который не подтвердил, что Россия «повлияла» на исход президентских выборов в США, «реабилитировал страну», передает ИноСМИ.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Астрахани в больницу доставили десять моряков с иранского судна
В Астрахани в областную астраханскую больницу положили десять моряков с иранского контейнеровоза "Тина", который стоит в местном порту.
Обновлено в 01:45
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 10:29
Армия и оружие
Болтон: США и Израиль успешно испытали систему ПРО на Аляске
По словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, американские и израильские военные провели успешные испытания системы ПРО на Аляске.
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие
Трамп собрался вывести войска из Афганистана до выборов 2020 года
Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Афганистана до выборов главы государства в 2020 году.
Обновлено вчера в 12:56
Экономика
Доля убыточных организаций в России снизилась до 32,2%
Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2019 года снизилась на 0,6% в годовом выражении и составила 32,2%. Такие данные приводит 29 июля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено вчера в 09:44
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Как пишет РБК во вторник, в частности, речь идет о платежах через Apple Pay и Samsung Pay.
Обновлено в 01:22
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованных в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Музыка
Суд признал Кэти Перри виновной в плагиате
Жюри присяжных федерального суда Лос-Анджелеса (штат Калифорния) признало певицу Кэти Перри виновной в нарушении авторских прав в ходе написания песни Dark Horse, которая была выпущена в 2013 году.
Обновлено вчера в 23:24
Авто
Российским водителям придется заплатить для снижения цены на ОСАГО
Скорее всего потратиться придется самим водителям.
Обновлено в 00:43
Политика
Новый раунд торговых переговоров США и КНР пройдет в Шанхае
Как сообщил журналистам представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, сегодня в Шанхае стартуют двухдневные торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Санкции против госдолга РФ попросили включить в оборонный бюджет США
Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат конгресса с просьбой включить санкции в отношении суверенного долга РФ в проект оборонного бюджета.
Обновлено вчера в 22:07