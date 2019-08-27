Футбол
МК-Спорт«Олимпиакос» показал подготовку к матчу с «Краснодаром»
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион «Краснодар»
Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» показал как готовиться к второму матчу плей-офф квалификации Лиги чемпионов с российским «Краснодаром». Об этмо сообщает пресс-служба греческой команды в официальном Twitter-аккаунте.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
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