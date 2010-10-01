Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что все билеты на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» проданы. Первый матч завершился со счётом 4:0 в пользу греческого клуба.

«Краснодар» проведёт матч с «Олимпиакосом» при аншлаге

Политика Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский немерен предложить Верховной раде в качестве кандидата на должность премьер-министра страны заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука, сообщает 27 августа «Украинская правда».

Общество РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников «Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.

Авто В России появился вертолет премиум-класса в стиле Aurus Бренд представительского уровня Aurus представил вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности, сообщает ТАСС.

Политика Вступил в силу новый пакет санкций США против России Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".

Политика В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".

Общество Появилось видео схода селя во Владивостоке В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.

Происшествия Состояние пострадавшей в Турции 12-летней девочки остается критическим Заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак сообщил о том, что состояние пострадавшей Бодруме 12-летней россиянки, которая сейчас находится на лечении в Турции, остается критическим, оно осложнилось субфебрильной лихорадкой.

Политика Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике.

Транспорт Собянин утвердил тарифы на проезд по МЦД Тарифы на проезд на линиях МЦД разработаны совместно с правительством Московской области, ОАО "РЖД" и пригородными пассажирскими компаниями.

Политика Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз» В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".

Спорт Логинов сообщил, что подпишет контракт с СБР Биатлонист Александр Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). Об этом 27 августа сообщает «Матч ТВ».

Общество В Арктике открыли пять новых островов Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.

Экономика Минфин и Банк России представят новую систему пенсионных накоплений Новая модель основана на уже разрабатывавшемся законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, но в её основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению».

Музыка Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards-2019 Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду на премии MTV Video Music Awards-2019 за клип на песню You Need To Calm Down.

Общество В Москве с 1 сентября повысят доплаты к пенсии Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении городских доплат к пенсии для неработающих граждан.

Политика ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».

Происшествия На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.

Армия и оружие Названа дата, когда Турция сможет начать пользоваться С-400 С сентября начнется обучение турецких военных управлению российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, сообщил президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

Экономика Мосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов Банк ВТБ получил награду Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает пресс-служба банка.

Армия и оружие Американские военные проехались на российских танках Т-80 Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.

Гаджеты На Apple и Samsung подали в суд из-за излучения смартфонов На Apple и Samsung подали в суд после исследования по заказу газеты Chicago Tribune, которое показало превышение норм излучения смартфонов, сообщает Forbes.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.

Армия и оружие Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.

Общество Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на 540 миллионов рублей В ФБК считают, что спустя 2 года после того, как Горбенко начал работать у мэра Сергея Собянина, он купил квартиру сыну за 300 миллионов, а еще через два года - дочери, еще за 240 миллионов.