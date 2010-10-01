Футбол
Евро-футбол.ру«Краснодар» проведёт матч с «Олимпиакосом» при аншлаге
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион «Краснодар»
Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что все билеты на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» проданы. Первый матч завершился со счётом 4:0 в пользу греческого клуба.
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Политика
Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский немерен предложить Верховной раде в качестве кандидата на должность премьер-министра страны заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука, сообщает 27 августа «Украинская правда».
REGNUM 09:21
Общество
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Авто
В России появился вертолет премиум-класса в стиле Aurus
Бренд представительского уровня Aurus представил вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности, сообщает ТАСС.
Sostav.ru 05:05
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США против России
Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:12
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции 12-летней девочки остается критическим
Заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак сообщил о том, что состояние пострадавшей Бодруме 12-летней россиянки, которая сейчас находится на лечении в Турции, остается критическим, оно осложнилось субфебрильной лихорадкой.
RuNews24.ru 02:48
Политика
Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике.
Коммерсантъ 06:58
Транспорт
Собянин утвердил тарифы на проезд по МЦД
Тарифы на проезд на линиях МЦД разработаны совместно с правительством Московской области, ОАО "РЖД" и пригородными пассажирскими компаниями.
ТАСС 09:25
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Спорт
Логинов сообщил, что подпишет контракт с СБР
Биатлонист Александр Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). Об этом 27 августа сообщает «Матч ТВ».
REGNUM 07:26
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Общество
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
Российская газета 07:57
Экономика
Минфин и Банк России представят новую систему пенсионных накоплений
Новая модель основана на уже разрабатывавшемся законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, но в её основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению».
REGNUM 09:35
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards-2019
Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду на премии MTV Video Music Awards-2019 за клип на песню You Need To Calm Down.
iReactor 05:01
Общество
В Москве с 1 сентября повысят доплаты к пенсии
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении городских доплат к пенсии для неработающих граждан.
RT на русском 09:20
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Происшествия
На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру
В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.
REGNUM 09:32
Армия и оружие
Названа дата, когда Турция сможет начать пользоваться С-400
С сентября начнется обучение турецких военных управлению российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, сообщил президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков.
Взгляд.ру 09:09
Экономика
Мосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов
Банк ВТБ получил награду Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает пресс-служба банка.
РИА Новости 09:23
Кино
Умерла актриса Людмила Мальцева
ТАСС 09:28
Политика
«Северный поток-2» построен на три четверти
Аргументы и Факты вчера в 06:25
Армия и оружие
Американские военные проехались на российских танках Т-80
Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Газета.Ru вчера в 06:58
Гаджеты
На Apple и Samsung подали в суд из-за излучения смартфонов
На Apple и Samsung подали в суд после исследования по заказу газеты Chicago Tribune, которое показало превышение норм излучения смартфонов, сообщает Forbes.
Rambler News Service вчера в 16:04
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Политика
Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве
Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.
RT на русском 08:55
Армия и оружие
Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву
Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
Век 03:37
Общество
Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на 540 миллионов рублей
В ФБК считают, что спустя 2 года после того, как Горбенко начал работать у мэра Сергея Собянина, он купил квартиру сыну за 300 миллионов, а еще через два года - дочери, еще за 240 миллионов.
Эхо Москвы 09:30
Происшествия
На МКАД перекрыли три полосы после аварии с двумя грузовиками
Три полосы перекрыты для движения транспорта после столкновения двух грузовых автомобилей на МКАД на северо-востоке Москвы, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
РИА Новости 08:42