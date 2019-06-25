Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное делоКоммерсантъ 12:03
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы. Дело завели по ст. 158 УК РФ (кража).
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с чего всё началось
Следствие переквалифицировало на разбой действия 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы, сообщается на сайте МВД.Коммерсантъ15:04
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Чартерные рейсы, например, через Ереван и автобусы позволят бизнесу не прогореть в этом сезоне, потому что потерю российских туристов оценили в 5% ВВП Грузии.
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Транспорт
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ПАСЕ проголосовала за возвращение делегации России
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться к работе в Ассамблее.
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Кино
Джордж Мартин назвал душераздирающим сериал «Чернобыль»
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«Калашников» представил новое ружье против дронов
Входящая в состав концерна «Калашников» компания ZALA AERO представила в ходе международного военно-технического форума «Армия-2019» новую версию оружия против беспилотников.
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Новым пресс-секретарем Белого дома станет представитель Мелании Трамп
Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем Белого дома, сообщила первая леди США Мелания Трамп в своем Twitter.
Обновлено в 14:50
Политика
Саакашвили назвал «беспределом» действия властей Грузии
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Политика
В России приготовились запретить грузинское вино
Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
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Происшествия
На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва
Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.
Обновлено в 10:39
Здоровье
Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
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Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обнаружил в отравлении Бари Алибасова множество несостыковок.
Обновлено в 01:23
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas
Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
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Футбол
Хазри отказался переходить из «Сент-Этьена» в «Краснодар»
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Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ
Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
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Суд обязал ЦИК Украины рассмотреть документы партии Саакашвили
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Футбол
Барриос стал лучшим распасовщиком группового этапа Кубка Америки
Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос стал самым точным распасовщиком группового этапа Кубка Америки, который проходит в Бразилии, сообщает TyC Sports.
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Экономика
«Яндекс»: цены на такси в час пик повышает искусственный интеллект
Цены на такси в час пик повышаются при помощи искусственного интеллекта, это необходимо, чтобы уравновесить спрос и предложение.
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Авто
Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС
Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
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Происшествия
На Камчатке произошло сильное землетрясение
Обновлено в 05:45
Здоровье
Хронические заболевания, объединяйтесь
Мониторинг здравоохранения Системы здравоохранения недостаточно подготовлены к потребностям пациентов с несколькими заболеваниями, особенно хроническими, констатирует исследование Всемирного банка, который видит выход из этой ситуации в более тесной интеграции различных составляющих процесса лечения.
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Гаджеты
Xiaomi Mi CC9 получит продвинутую 32 Мп фронтальную камеру
Презентация первого смартфона нового семейства Xiaomi Mi CC9 с 32-мегапиксильной камерой состоится 2 июля.
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Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
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Шоу-бизнес
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере
Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
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