На отравителя газировкой в Москве завели уголовное делоКоммерсантъ 12:03

с чего всё началось

Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы. Дело завели по ст. 158 УК РФ (кража).

На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело

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Здоровье Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обнаружил в отравлении Бари Алибасова множество несостыковок.

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