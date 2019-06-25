Происшествия

На отравителя газировкой в Москве завели уголовное делоКоммерсантъ 12:03

Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы. Дело завели по ст. 158 УК РФ (кража).
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Следствие переквалифицировало на разбой действия 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы, сообщается на сайте
 МВД.
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«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России

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Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться к работе в Ассамблее.
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Входящая в состав концерна «Калашников» компания ZALA AERO представила в ходе международного военно-технического форума «Армия-2019» новую версию оружия против беспилотников.
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На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва

Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.
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Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления

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Суд обязал ЦИК Украины рассмотреть документы партии Саакашвили

Согласно решению суда, Центризбирком обязан повторно рассмотреть документы, поданные 20.06 2019 кандидатами в депутаты Украины от партии "Движение новых сил".
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Барриос стал лучшим распасовщиком группового этапа Кубка Америки

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«Яндекс»: цены на такси в час пик повышает искусственный интеллект

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На Камчатке произошло сильное землетрясение

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Xiaomi Mi CC9 получит продвинутую 32 Мп фронтальную камеру

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У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале

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Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере

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