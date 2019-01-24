На открытии торгов рубль вырос к доллару и евроЭкономика сегодня вчера в 02:13

Рубль демонстрирует рост к доллару и евро на открытии торгов 5 февраля. Соответствующую информацию приводит RT со ссылкой на данные Московской биржи. Американская валюта подешевела на 4 копейки.

На открытии торгов рубль вырос к доллару и евро

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