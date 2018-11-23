Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов 23 ноября. Соответствующую информацию приводит RT со ссылкой на данные Московской биржи. Американская валюта дорожает на 34 копейки.

На открытии торгов рубль снизился к доллару и евро

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