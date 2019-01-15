На открытии торгов рубль снижается к доллару и евроForRent.ru 14 января в 10:25

Рубль снижается к доллару и евро в понедельник днем на фоне охлаждения интереса к рисковым активам.

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро

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