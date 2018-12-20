Курс доллара расчетами "завтра" в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг потерял 6 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 67,4 рубля, курс евро повысился на 10 копеек, до 76,9 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро на открытии торгов

Финансы Финансы Украина получила первый транш от МВФ по новой программе Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях Stand-By Arrangement (SBA), сообщает пресс-служба Нацбанка.

Финансы Финансы Аналитики ЦБ предупредили о риске ипотечного пузыря Неделю назад вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что правительство до конца года представит новые льготы для получения ипотечного кредита семьями, которые позволят получить поддержку 1,6 млн человек.

Финансы Финансы Рубль резко подешевел вслед за падением цен на нефть На ситуацию на валютном рынке повлияло резкое падение цен на нефть.

Финансы Финансы Европейские индексы показали заметное снижение В четверг, 20 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне итогов заседания ФРС и заявления ведомства о продолжении ведения политики постепенного повышения ставок.

Финансы Финансы Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.

Финансы Финансы ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года 20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.

Финансы Финансы За один месяц россияне забрали с банковских счетов 52 миллиарда рублей Регулятор отмечает, что только за один месяц физические лица решили забрать со своих счетов порядка 52 миллиардов рублей, а общие объемы денег, которые россияне хранят в банковских учреждениях, упали на 0,2 процента.

Финансы Финансы Падение доллара может сдержать статистика Пробиться выше будет можно, если сегодняшняя статистика из США окажется не оправдавшей надежды.

Финансы Финансы BMO: евро с началом нового года обновит минимумы В банке полагают, что прежде, чем EURUSD повернет выше, мы увидим падение пары к свежим минимумам — в мае предстоят выборы в Европейский парламент, и политическая неопределенность будет давить на единую европейскую валюту.

Финансы Финансы На Украине начнут публиковать информацию о должниках банков-банкротов С марта 2019 года фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Украины начнет публиковать информацию о должниках обанкротившихся банков, сообщает 20 декабря УНИАН.

Финансы Финансы ЦБ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля Российский лидер Владимир Путин считает, что Центробанку РФ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля.

Финансы Финансы Аллокация между активами. Что происходит на мировых рынках Золото и валюты - евро и иена (зоны 0% ставок) отчетливо показывали снижение на покупке бондов США: инвесторы переводят средства туда, где ставка выше - в дни особенных паник играло и золото - были моменты (как вчера ночью), когда оно выигрывало в популярности у бондов, и тогда доллар падал к другим валютам.

Финансы Финансы Банк ВТБ ищет коллекторов для взыскания долгов Государству принадлежит 60,9% акций ВТБ. Ранее в Петербурге коллекторов привлекали к взысканию долгов по квартплате.

Финансы Финансы Центробанк Швеции впервые за семь лет повысил базовую ставку 20 декабря 2018 года Центробанк Швеции повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до минус 0,25% годовых.