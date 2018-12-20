Финансы
Рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро на открытии торгов
Рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро на открытии торговБанки.рувчера в 02:18
Курс доллара расчетами "завтра" в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг потерял 6 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 67,4 рубля, курс евро повысился на 10 копеек, до 76,9 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Банки.рувчера в 02:18
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Финансы
Украина получила первый транш от МВФ по новой программе
Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях Stand-By Arrangement (SBA), сообщает пресс-служба Нацбанка.
Обновлено в 03:47
Финансы
Аналитики ЦБ предупредили о риске ипотечного пузыря
Неделю назад вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что правительство до конца года представит новые льготы для получения ипотечного кредита семьями, которые позволят получить поддержку 1,6 млн человек.
Обновлено вчера в 15:35
Финансы
Рубль резко подешевел вслед за падением цен на нефть
На ситуацию на валютном рынке повлияло резкое падение цен на нефть.
Обновлено в 00:33
Финансы
Европейские индексы показали заметное снижение
В четверг, 20 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне итогов заседания ФРС и заявления ведомства о продолжении ведения политики постепенного повышения ставок.
Обновлено в 01:05
Финансы
Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж
Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.
Обновлено в 05:10
Финансы
ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года
20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.
Обновлено в 02:25
Финансы
За один месяц россияне забрали с банковских счетов 52 миллиарда рублей
Регулятор отмечает, что только за один месяц физические лица решили забрать со своих счетов порядка 52 миллиардов рублей, а общие объемы денег, которые россияне хранят в банковских учреждениях, упали на 0,2 процента.
Обновлено в 01:30
Финансы
Падение доллара может сдержать статистика
Пробиться выше будет можно, если сегодняшняя статистика из США окажется не оправдавшей надежды.
Обновлено в 00:58
Финансы
BMO: евро с началом нового года обновит минимумы
В банке полагают, что прежде, чем EURUSD повернет выше, мы увидим падение пары к свежим минимумам — в мае предстоят выборы в Европейский парламент, и политическая неопределенность будет давить на единую европейскую валюту.
Обновлено в 01:42
Финансы
На Украине начнут публиковать информацию о должниках банков-банкротов
С марта 2019 года фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Украины начнет публиковать информацию о должниках обанкротившихся банков, сообщает 20 декабря УНИАН.
Обновлено вчера в 15:26
Финансы
ЦБ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля
Российский лидер Владимир Путин считает, что Центробанку РФ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля.
Обновлено вчера в 07:44
Финансы
Аллокация между активами. Что происходит на мировых рынках
Золото и валюты - евро и иена (зоны 0% ставок) отчетливо показывали снижение на покупке бондов США: инвесторы переводят средства туда, где ставка выше - в дни особенных паник играло и золото - были моменты (как вчера ночью), когда оно выигрывало в популярности у бондов, и тогда доллар падал к другим валютам.
Обновлено 19 декабря в 08:00
Финансы
Банк ВТБ ищет коллекторов для взыскания долгов
Государству принадлежит 60,9% акций ВТБ. Ранее в Петербурге коллекторов привлекали к взысканию долгов по квартплате.
Обновлено вчера в 09:23
Финансы
Центробанк Швеции впервые за семь лет повысил базовую ставку
20 декабря 2018 года Центробанк Швеции повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до минус 0,25% годовых.
Обновлено в 03:08
Финансы
Рубль посыпался после пресс-конференции Путина
Для России ситуация усугубляется падением цен на нефть и рекордным оттоком капитала из страны.
Обновлено в 03:35