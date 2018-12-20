Финансы

Рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро на открытии торгов
Банки.ру
02:18

Курс доллара расчетами "завтра" в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг потерял 6 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 67,4 рубля, курс евро повысился на 10 копеек, до 76,9 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Банки.ру02:18

Подробнее о событии

Рубль укрепляется к доллару и снижается к евро

News.ru02:38

Рубль растет к доллару и незначительно меняется к евро

Газета.Ru02:29

На открытии торгов рубль растёт к евро и доллару

RT на русском02:05

Рубль на старте торгов потеснил доллар, но проиграл евро

Росбалт02:53

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже сегодня поднялся выше 77 рублей впервые с начала ноября

Эхо Москвывчера в 14:05

Евро поднялся выше 77 рублей впервые с 9 ноября

Интерфаксвчера в 08:26

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Финанс18 декабря в 02:30
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 07:41, Ашберн
Финансы

ФРС США повысила ключевую ставку до максимальных показателей 10-летия

Американский регулятор – Федеральная резервная система – объявила об очередном повышении ставки, на этот раз до показателя 2,25-2,5% - максимальном за последние десять лет.
Обновлено в 00:52
Финансы

Оптимизма рублю не добавляет провальный аукцион Минфина РФ

Оптимизма рублю не добавляет и провальный аукцион Минфина РФ, который так и не смог 19 декабря разместить очередной транш пятилетних ОФЗ.
Обновлено в 04:05
Финансы

НББ: объем ЗВР Белоруссии составит к началу 2019 года около $7 млрд

Объем золотовалютных резервов (ЗВР) Белоруссии составит к началу 2019 г. около $7 млрд, заявил председатель правления Национального банка Белоруссии (НББ) Павел Каллаур.
Обновлено в 02:55
Финансы

Позитивный фон поддерживает криптовалюты

С точки зрения новостного фона рост ничем не обоснован, но, справедливости ради, падение с $6000 до почти $3000 так же было вызвано сугубо техническими факторами.
Обновлено в 04:16
Финансы

Отток валютных вкладов физлиц из банков прекратился

Отток валютных вкладов населения, который наблюдался в августе — октябре 2018-го, в ноябре остановился.
Обновлено в 06:25
Финансы

Глава Просвязьбанка оценил долю контрактов по гособоронзаказу

"Центральный банк продолжает работу по оценке качества кредитов предприятий оборонно-промышленного комплекса на балансе других банков, она пока не завершена, но с большой долей вероятности можно прогнозировать, что на баланс ПСБ первая часть кредитов перейдет уже в I квартале следующего года", – добавил Петр Фрадков.
Обновлено в 01:28
Финансы

В Китае решили ослабить налоговую нагрузку на граждан

Власти Китая готовят новые правила налоговых вычетов, нацеленные на снижение налоговой нагрузки на физических лиц.
Обновлено вчера в 09:53
Финансы

В Смоленской области приняли бюджет на 2019 год

В первоначальный проект было внесено несколько поправок В Смоленской области приняли главный финансовый документ региона - бюджет на грядущий 2019 год, а также на плановый период 2020-2021 годов.
Обновлено в 07:37
Финансы

Несуществующие банки во Владивостоке пропадут уже в новом году

В преддверии Нового года о достижениях и возможностях единственной в своем роде корпорации журналистам рассказал управляющий региональным операционным офисом Банка "Открытие" в Приморским крае Сергей Михайлюков, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 00:17
Финансы

Кредитные организации Башкирии заработали 400 млн и потеряли 3,3 млрд

За десять месяцев этого года почти 67% кредитных организаций республики получили свыше 400 млн рублей.
Обновлено в 00:31
Финансы

МВФ впервые поддержал цель украинского ЦБ по инфляции

Международный валютный фонд (МВФ) впервые в истории Украины обозначил выполнение цели снижения инфляции до 5%, которую установил и Национальный банк Украины (НБУ), заявил глава банка Яков Смолий, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 09:51
Финансы

Промсвязьбанк повысил ставки по трем вкладам в рублях

Промсвязьбанк повысил ставки по трем рублевым депозитам.
Обновлено в 05:15
Финансы

Путин запретил табло с курсами валют на улице

Нововведение запрещает размещать на улице табло с курсами валют.
Обновлено вчера в 01:31
Финансы

Мэрия спрогнозировала рост инвестиций в развитие Новой Москвы

Столичный департамент развития новых территорий представил прогноз увеличения инвестиций в Новой Москве.
Обновлено вчера в 05:27
Финансы

В Перми задолженность по аренде земли за год сократилась на 70 млн руб

В департаменте земельных отношений администрации Перми подвели итоги 2018 года и рассказалио долгах за аренду муниципальной земли.
Обновлено вчера в 05:46
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