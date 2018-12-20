Финансы
Рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро на открытии торгов
Рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро на открытии торговБанки.ру02:18
Курс доллара расчетами "завтра" в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг потерял 6 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 67,4 рубля, курс евро повысился на 10 копеек, до 76,9 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Банки.ру02:18
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Финансы
ФРС США повысила ключевую ставку до максимальных показателей 10-летия
Американский регулятор – Федеральная резервная система – объявила об очередном повышении ставки, на этот раз до показателя 2,25-2,5% - максимальном за последние десять лет.
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Финансы
Оптимизма рублю не добавляет провальный аукцион Минфина РФ
Оптимизма рублю не добавляет и провальный аукцион Минфина РФ, который так и не смог 19 декабря разместить очередной транш пятилетних ОФЗ.
Обновлено в 04:05
Финансы
НББ: объем ЗВР Белоруссии составит к началу 2019 года около $7 млрд
Объем золотовалютных резервов (ЗВР) Белоруссии составит к началу 2019 г. около $7 млрд, заявил председатель правления Национального банка Белоруссии (НББ) Павел Каллаур.
Обновлено в 02:55
Финансы
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С точки зрения новостного фона рост ничем не обоснован, но, справедливости ради, падение с $6000 до почти $3000 так же было вызвано сугубо техническими факторами.
Обновлено в 04:16
Финансы
Отток валютных вкладов физлиц из банков прекратился
Отток валютных вкладов населения, который наблюдался в августе — октябре 2018-го, в ноябре остановился.
Обновлено в 06:25
Финансы
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Обновлено в 01:28
Финансы
В Китае решили ослабить налоговую нагрузку на граждан
Власти Китая готовят новые правила налоговых вычетов, нацеленные на снижение налоговой нагрузки на физических лиц.
Обновлено вчера в 09:53
Финансы
В Смоленской области приняли бюджет на 2019 год
В первоначальный проект было внесено несколько поправок В Смоленской области приняли главный финансовый документ региона - бюджет на грядущий 2019 год, а также на плановый период 2020-2021 годов.
Обновлено в 07:37
Финансы
Несуществующие банки во Владивостоке пропадут уже в новом году
В преддверии Нового года о достижениях и возможностях единственной в своем роде корпорации журналистам рассказал управляющий региональным операционным офисом Банка "Открытие" в Приморским крае Сергей Михайлюков, сообщает ЕНВ.
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Финансы
Кредитные организации Башкирии заработали 400 млн и потеряли 3,3 млрд
За десять месяцев этого года почти 67% кредитных организаций республики получили свыше 400 млн рублей.
Обновлено в 00:31
Финансы
МВФ впервые поддержал цель украинского ЦБ по инфляции
Международный валютный фонд (МВФ) впервые в истории Украины обозначил выполнение цели снижения инфляции до 5%, которую установил и Национальный банк Украины (НБУ), заявил глава банка Яков Смолий, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 09:51
Финансы
Промсвязьбанк повысил ставки по трем вкладам в рублях
Промсвязьбанк повысил ставки по трем рублевым депозитам.
Обновлено в 05:15
Финансы
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Обновлено вчера в 01:31
Финансы
Мэрия спрогнозировала рост инвестиций в развитие Новой Москвы
Столичный департамент развития новых территорий представил прогноз увеличения инвестиций в Новой Москве.
Обновлено вчера в 05:27
Финансы
В Перми задолженность по аренде земли за год сократилась на 70 млн руб
В департаменте земельных отношений администрации Перми подвели итоги 2018 года и рассказалио долгах за аренду муниципальной земли.
Обновлено вчера в 05:46