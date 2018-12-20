Курс доллара расчетами "завтра" в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг потерял 6 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 67,4 рубля, курс евро повысился на 10 копеек, до 76,9 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро на открытии торгов

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