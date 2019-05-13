На открытии торгов рубль незначительно снижается к доллару и евроForRent.ru 10 мая в 08:52

Курс доллара в пятницу поднялся до 65,19 рубля.

На открытии торгов рубль незначительно снижается к доллару и евро

Политика В Литве состоится второй тур президентских выборов Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.

Общество ГЛОНАСС предложила властям свою систему для хранения данных о машинах Компания АО «ГЛОНАСС» обратилась к вице-премьеру Юрию Борисову с предложением хранить данные об автомобилях на территории России и дублировать их в свою систему «ЭРА-ГЛОНАСС», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо компании.

Здоровье Белоруссия ввела ограничения на ввоз птицы со Ставрополья Ограничения вводятся на ввоз со Ставрополья живой птицы, яиц, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов её переработки.

Общество Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.

Экономика Расходы россиян в апреле выросли до максимума в 6,4% Расходы россиян в апреле текущего года выросли до максимума в 6,4%. Затраты на 5,2% превзошли накопления.

Экономика ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.

Здоровье Новые правила диспансеризации вступили в силу Шестого мая в силу вступил новый закон, по которому граждане старше сорока лет смогут проходить обследование каждый год, бесплатно, как и прежде, сообщает корр. РИА Биробиджан.

Политика Могерини подтвердила незапланированный визит Помпео в Брюссель В Брюсселе пока нет четких планов по встрече с госсекретарем США Майком Помпео, сообщила журналистам глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Общество Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.

Экономика Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое «Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.

Финансы Акции Мосбиржи упали почти на 7% Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.

Происшествия Автобус обстреляли из автомобиля в Москве В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.

Авто Самые необычные модификации Renault Logan и Sandero 12 модификаций вазовской «копейки», о которых вы точно не знали, — здесь. 13 редких и необычных версий Гранты и Калины — в этой публикации.

Политика Филарет заявил, что «новая церковь» на Украине разделилась Лидер одной из неканонических церковных структур на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявляет, что "новая церковь" разделилась.

Политика РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.

Происшествия В пансионате в Германии трех человек застрелили из арбалета На следующий день горничная нашла постояльцев в их номере убитыми. На месте преступления были обнаружены два арбалета.

Политика СМИ поделились подробностями убийства сына чиновника Алипова в ДНР Нынешний глава Горловки Иван Приходько опубликовал пост, в котором выразил слова соболезнования потерявшему сына Алипову.

Шоу-бизнес СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.

ЖКХ Отключения горячей воды в Чебоксарах начнутся на этой неделе В Чебоксарах на этой неделе начнутся гидравлические испытания и ремонт сетей. Массовые отключения горячей воды придутся на 14- 16 мая.