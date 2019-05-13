Финансы
На открытии торгов рубль незначительно снижается к доллару и евроForRent.ru 10 мая в 08:52
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Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
Трое россиян вошли в топ-10 богатейших людей Великобритании
В десятку богатейших людей Соединенного Королевства вошли трое россиян.
Обновлено вчера в 01:29
Политика
В Литве состоится второй тур президентских выборов
Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
ГЛОНАСС предложила властям свою систему для хранения данных о машинах
Компания АО «ГЛОНАСС» обратилась к вице-премьеру Юрию Борисову с предложением хранить данные об автомобилях на территории России и дублировать их в свою систему «ЭРА-ГЛОНАСС», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо компании.
Обновлено в 02:59
Здоровье
Белоруссия ввела ограничения на ввоз птицы со Ставрополья
Ограничения вводятся на ввоз со Ставрополья живой птицы, яиц, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов её переработки.
Обновлено в 03:32
Кино
HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»
Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Общество
Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Экономика
Расходы россиян в апреле выросли до максимума в 6,4%
Расходы россиян в апреле текущего года выросли до максимума в 6,4%. Затраты на 5,2% превзошли накопления.
Обновлено в 03:13
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Здоровье
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Шестого мая в силу вступил новый закон, по которому граждане старше сорока лет смогут проходить обследование каждый год, бесплатно, как и прежде, сообщает корр. РИА Биробиджан.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Могерини подтвердила незапланированный визит Помпео в Брюссель
В Брюсселе пока нет четких планов по встрече с госсекретарем США Майком Помпео, сообщила журналистам глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 03:44
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено 11 мая в 12:37
Экономика
Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое
«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Финансы
Акции Мосбиржи упали почти на 7%
Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Опубликованы медицинские документы Сергея Доренко
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Автобус обстреляли из автомобиля в Москве
В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Авто
Самые необычные модификации Renault Logan и Sandero
12 модификаций вазовской «копейки», о которых вы точно не знали, — здесь. 13 редких и необычных версий Гранты и Калины — в этой публикации.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
Huawei построила 20-этажный дом для рекламы смартфона P30 Pro
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Филарет заявил, что «новая церковь» на Украине разделилась
Лидер одной из неканонических церковных структур на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявляет, что "новая церковь" разделилась.
Обновлено в 03:28
Общество
Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»
Обновлено вчера в 14:59
Авто
Американский авторынок в апреле продолжил падение
Обновлено в 03:03
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В пансионате в Германии трех человек застрелили из арбалета
На следующий день горничная нашла постояльцев в их номере убитыми. На месте преступления были обнаружены два арбалета.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
СМИ поделились подробностями убийства сына чиновника Алипова в ДНР
Нынешний глава Горловки Иван Приходько опубликовал пост, в котором выразил слова соболезнования потерявшему сына Алипову.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
ЖКХ
Отключения горячей воды в Чебоксарах начнутся на этой неделе
В Чебоксарах на этой неделе начнутся гидравлические испытания и ремонт сетей. Массовые отключения горячей воды придутся на 14- 16 мая.
Обновлено в 01:05
Общество
ВЦИОМ: большинству россиян нравится их работа
"Подавляющему числу россиян нравится их работа, об этом заявили 85% респондентов", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид
Обновлено вчера в 23:03