Финансы

На открытии торгов рубль незначительно снижается к доллару и евроForRent.ru 10 мая в 08:52

Курс доллара в пятницу поднялся до 65,19 рубля.
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Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:19

Рубль подешевел к доллару и евро

Московский Комсомолец03:16

Евро и доллар увеличились в стоимости на открытии торгов

Комсомольская правда10 мая в 03:50

Курс доллара вырос до 65,42 рубля

ТАСС03:07

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс доллара растет на открытии торгов

Газета.Ru03:10

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов утром 10 мая

Интерфакс10 мая в 03:25
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Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Наука

Российские ученые превратили золото в «двумерный» материал

Ученые из МФТИ выяснили, что золото можно превратить в практически абсолютно "плоскую" двумерную структуру, прикрепив его атомы к особой подложке из соединения серы и молибдена.
Обновлено в 07:00
Экономика

Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» выросла до 46,4%

Ранее, 8 мая, "Севергрупп" увеличила свою долю в ритейле до 42,03%. Оферта на выкуп акций у миноритариев была направлена 30 апреля.
Обновлено в 07:37
Происшествия

СКР: опознаны тела 40 погибших во время авиакатастрофы в Шереметьево

Обновлено в 08:12
Политика

МИД: Россия не закупала на Мальте слезоточивый газ для Венесуэлы

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации опровергли сообщения некоторых мальтийских СМИ о том, что Россия пыталась закупить слезоточивый газ и защитное снаряжение на Мальте для последующей отправки в Венесуэлу на военном корабле.
Обновлено в 07:50
Футбол

Фанат «Манчестер Сити» бросил бокал с пивом в Гари Невилла

Один из фанатов бросил бокал с пивом в голову англичанину, однако тот сумел увернуться и пробраться на стадион.
Обновлено в 06:26
Общество

Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных

Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол

«Ливерпуль» может приобрести Брандта

Сообщается, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп является инициатором возможного перехода Брандта.
Обновлено в 00:39
ЖКХ

В Петербурге завершился отопительный сезон

В ближайшее время теплоснабжающие организации города начнут плановый ремонт систем и регламентных испытаний перед началом следующего отопительного сезона, который начнется, как только среднесуточная температура воздуха в течение трех дней окажется ниже восьми градусов выше нуля.
Обновлено в 06:49
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Александр Цекало раньше всех познакомил с Дариной Эрвин своих детей

Александр Цекало и Дарина Эрвин Как оказалось, раньше других с Эрвин познакомились дети Александра от Виктории Галушки.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Иран пригрозил ответным ударом США

Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено вчера в 16:05
Авто

Фотошпионы рассекретили интерьер нового Porsche Taycan 2020

Согласно планам руководства, в течении первого года будет произведено 20 000 единиц этой модели.
Обновлено вчера в 12:00
Наука

Концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня

Обновлено в 08:02
Общество

МЧС предупреждает волгоградцев о сильных дождях и грозах

Порывы ветра временами будут достигать 15-20 метров в секунду, сообщают «Городские вести» со ссылкой на пресс-службу регионального главного управления МЧС.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

Смешанная авиадивизия появится в Калининградской области

В 132-ю смешанную авиационную дивизию переформируют базировавшуюся в Янтарном крае 72-ю авиабазу морской авиации Балтфлота.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Политика

ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе

Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Саудовская Аравия сообщила о диверсии на нефтяных танкерах

Власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после сообщения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана, передает Reuters.
Обновлено в 07:28
Хоккей

Сборная России по хоккею в рамках ЧМ встретится с командой Чехии

Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес

Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Как утверждает инсайдер, слухи о романе Купера с сыгравшей в его фильме "Звезда родилась" певицей Леди Гагой не имеют отношения к расставанию.
Обновлено в 08:08
Кино

Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»

В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Армия и оружие

Объём военно-технического сотрудничества РФ и Белоруссии превысил $1 млрд

Объём сотрудничества «Рособоронэкспорта» с белорусскими организациями военно-промышленного комплекса с 2001 года превысил $1 млрд (более 65 млрд рублей по текущему курсу), заявил генеральный директор компании Александр Михеев.
Обновлено в 08:20
Политика

Суд признал Зеленского виновным в незаконной агитации

Обновлено в 08:22
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено вчера в 14:09
Политика

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Происшествия

На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья

Обновлено в 05:42
Происшествия

На Кубани федеральный судья напала на автоледи

Обновлено вчера в 23:31
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Теннис

Вердаско и Чорич пробились во второй круг турнира в Риме

В следующем раунде 35-летний Вердаско встретится с пятым сеяным соревнований австрийцем Домиником Тимом.
Обновлено в 08:10
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