Финансы
На открытии торгов рубль незначительно снижается к доллару и евроForRent.ru 10 мая в 08:52
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Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Наука
Российские ученые превратили золото в «двумерный» материал
Ученые из МФТИ выяснили, что золото можно превратить в практически абсолютно "плоскую" двумерную структуру, прикрепив его атомы к особой подложке из соединения серы и молибдена.
Обновлено в 07:00
Экономика
Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» выросла до 46,4%
Ранее, 8 мая, "Севергрупп" увеличила свою долю в ритейле до 42,03%. Оферта на выкуп акций у миноритариев была направлена 30 апреля.
Обновлено в 07:37
Политика
МИД: Россия не закупала на Мальте слезоточивый газ для Венесуэлы
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации опровергли сообщения некоторых мальтийских СМИ о том, что Россия пыталась закупить слезоточивый газ и защитное снаряжение на Мальте для последующей отправки в Венесуэлу на военном корабле.
Обновлено в 07:50
Футбол
Фанат «Манчестер Сити» бросил бокал с пивом в Гари Невилла
Один из фанатов бросил бокал с пивом в голову англичанину, однако тот сумел увернуться и пробраться на стадион.
Обновлено в 06:26
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол
«Ливерпуль» может приобрести Брандта
Сообщается, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп является инициатором возможного перехода Брандта.
Обновлено в 00:39
ЖКХ
В Петербурге завершился отопительный сезон
В ближайшее время теплоснабжающие организации города начнут плановый ремонт систем и регламентных испытаний перед началом следующего отопительного сезона, который начнется, как только среднесуточная температура воздуха в течение трех дней окажется ниже восьми градусов выше нуля.
Обновлено в 06:49
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Александр Цекало раньше всех познакомил с Дариной Эрвин своих детей
Александр Цекало и Дарина Эрвин Как оказалось, раньше других с Эрвин познакомились дети Александра от Виктории Галушки.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Иран пригрозил ответным ударом США
Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено вчера в 16:05
Авто
Фотошпионы рассекретили интерьер нового Porsche Taycan 2020
Согласно планам руководства, в течении первого года будет произведено 20 000 единиц этой модели.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
МЧС предупреждает волгоградцев о сильных дождях и грозах
Порывы ветра временами будут достигать 15-20 метров в секунду, сообщают «Городские вести» со ссылкой на пресс-службу регионального главного управления МЧС.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Смешанная авиадивизия появится в Калининградской области
В 132-ю смешанную авиационную дивизию переформируют базировавшуюся в Янтарном крае 72-ю авиабазу морской авиации Балтфлота.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Саудовская Аравия сообщила о диверсии на нефтяных танкерах
Власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после сообщения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана, передает Reuters.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Как утверждает инсайдер, слухи о романе Купера с сыгравшей в его фильме "Звезда родилась" певицей Леди Гагой не имеют отношения к расставанию.
Обновлено в 08:08
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Объём военно-технического сотрудничества РФ и Белоруссии превысил $1 млрд
Объём сотрудничества «Рособоронэкспорта» с белорусскими организациями военно-промышленного комплекса с 2001 года превысил $1 млрд (более 65 млрд рублей по текущему курсу), заявил генеральный директор компании Александр Михеев.
Обновлено в 08:20
Политика
Суд признал Зеленского виновным в незаконной агитации
Обновлено в 08:22
Общество
В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»
Обновлено вчера в 14:09
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Происшествия
На Кубани федеральный судья напала на автоледи
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Теннис
Вердаско и Чорич пробились во второй круг турнира в Риме
В следующем раунде 35-летний Вердаско встретится с пятым сеяным соревнований австрийцем Домиником Тимом.
Обновлено в 08:10