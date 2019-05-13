На открытии торгов рубль незначительно снижается к доллару и евроForRent.ru 10 мая в 08:52

Курс доллара в пятницу поднялся до 65,19 рубля.

На открытии торгов рубль незначительно снижается к доллару и евро

Происшествия В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.

Наука Российские ученые превратили золото в «двумерный» материал Ученые из МФТИ выяснили, что золото можно превратить в практически абсолютно "плоскую" двумерную структуру, прикрепив его атомы к особой подложке из соединения серы и молибдена.

Экономика Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» выросла до 46,4% Ранее, 8 мая, "Севергрупп" увеличила свою долю в ритейле до 42,03%. Оферта на выкуп акций у миноритариев была направлена 30 апреля.

Политика МИД: Россия не закупала на Мальте слезоточивый газ для Венесуэлы В Министерстве иностранных дел Российской Федерации опровергли сообщения некоторых мальтийских СМИ о том, что Россия пыталась закупить слезоточивый газ и защитное снаряжение на Мальте для последующей отправки в Венесуэлу на военном корабле.

Футбол Фанат «Манчестер Сити» бросил бокал с пивом в Гари Невилла Один из фанатов бросил бокал с пивом в голову англичанину, однако тот сумел увернуться и пробраться на стадион.

Общество Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.

Футбол «Ливерпуль» может приобрести Брандта Сообщается, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп является инициатором возможного перехода Брандта.

ЖКХ В Петербурге завершился отопительный сезон В ближайшее время теплоснабжающие организации города начнут плановый ремонт систем и регламентных испытаний перед началом следующего отопительного сезона, который начнется, как только среднесуточная температура воздуха в течение трех дней окажется ниже восьми градусов выше нуля.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в России Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.

Шоу-бизнес Александр Цекало раньше всех познакомил с Дариной Эрвин своих детей Александр Цекало и Дарина Эрвин Как оказалось, раньше других с Эрвин познакомились дети Александра от Виктории Галушки.

Армия и оружие Иран пригрозил ответным ударом США Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.

Авто Фотошпионы рассекретили интерьер нового Porsche Taycan 2020 Согласно планам руководства, в течении первого года будет произведено 20 000 единиц этой модели.

Общество МЧС предупреждает волгоградцев о сильных дождях и грозах Порывы ветра временами будут достигать 15-20 метров в секунду, сообщают «Городские вести» со ссылкой на пресс-службу регионального главного управления МЧС.

Армия и оружие Смешанная авиадивизия появится в Калининградской области В 132-ю смешанную авиационную дивизию переформируют базировавшуюся в Янтарном крае 72-ю авиабазу морской авиации Балтфлота.

Шоу-бизнес Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.

Политика ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.

Происшествия Саудовская Аравия сообщила о диверсии на нефтяных танкерах Власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после сообщения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана, передает Reuters.

Шоу-бизнес Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Как утверждает инсайдер, слухи о романе Купера с сыгравшей в его фильме "Звезда родилась" певицей Леди Гагой не имеют отношения к расставанию.

Кино Вышел тизер финальной серии «Игры престолов» В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».

Армия и оружие Объём военно-технического сотрудничества РФ и Белоруссии превысил $1 млрд Объём сотрудничества «Рособоронэкспорта» с белорусскими организациями военно-промышленного комплекса с 2001 года превысил $1 млрд (более 65 млрд рублей по текущему курсу), заявил генеральный директор компании Александр Михеев.

Политика В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Общество Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.