Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное делоГазета.Ru 16:00
Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна - отца трех сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в его убийстве, которое произошло в Алтуфьевском районе Москвы, приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Следственный комитет выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении отца трех сестер Хачатурян, обвиняемых в его убийстве, оно связано с действиями сексуального характера. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС13:40
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