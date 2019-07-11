Следственный комитет выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении отца трех сестер Хачатурян, обвиняемых в его убийстве, оно связано с действиями сексуального характера. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна - отца трех сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в его убийстве, которое произошло в Алтуфьевском районе Москвы, приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.

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