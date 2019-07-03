Происшествия
В Италии при извержении вулкана погиб туристРоссийская газета вчера в 17:51
Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего пожарной службы города Мессина. Мужчина крайне не вовремя отправился на прогулку к вершине вулкана, который начал извержение.
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Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
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Происшествия
Пожар уничтожил 45 тысяч бочек бурбона
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Трассу в Красноярском крае закрыли из-за паводка
Трассы в Красноярском крае закрывают из-за паводка.
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В Черное море вошел французский корабль-разведчик
Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.
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Происшествия
На Уралмаше убили экс-главу киргизской диаспоры
Обновлено 02 июля в 23:56
Происшествия
Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи
«Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Гороскоп на среду, 3 июля: стоит прислушаться к своей интуиции
В среду, 3 июля, астрологи говорят о молодой Луне, которая будет видна в созвездии Рака.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 17:59
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено 02 июля в 08:20
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады
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Происшествия
Суд в США отказал наркобарону Коротышке в пересмотре дела
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Сергей Собянин: Все московские районы должны развиваться комплексно
Если в 2012 году на территориях, вошедших в состав Москвы, было около 94 тысяч рабочих мест, что через семь лет это число выросло в два с половиной раза — до 236 тысяч.
Обновлено вчера в 14:36
Общество
В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы
В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено вчера в 15:52
Политика
На российскую семью совершено нападение в Грузии
Туристы из Санкт-Петербурга, путешествовавшие по Грузии на своем автомобиле, подверглись нападению со стороны украинских и грузинских радикалов.
Обновлено вчера в 07:13
Футбол
Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки
В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины с тем же счетом.
Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие
В Минске прошел парад в День независимости
Посвященный Дню независимости и 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков парад прошел в центре Минска 3 июля.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Путин назвал условие диалога с Киевом
По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
Обновлено вчера в 19:45
Футбол
Дюков заявил, что РФС подписал партнёрское соглашение с РЖД
«РФС подписал партнёрское соглашение с РЖД», — сказал Дюков. Он также добавил, что у РФС есть хорошие предложения к РЖД и НОВАТЭК.
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Кремль засекретил информацию о гибели моряков-подводников
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о ЧП, возникшем на глубоководном аппарате 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников
1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено вчера в 11:41
Футбол
«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро
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Наука
Учёные восстановили фрагменты новгородских берестяных грамот
Институт археологии РАН предоставил сотрудникам Курчатовского института качественные изображения недостающего текста новгородских берестяных грамот 14–15 веков.
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Кино
Стало известно имя режиссера сериала «Властелин колец»
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море
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Политика
Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»
Ряд средств массовой информации сообщает, что Вольф Мессинг предсказывал вспышку глобального конфликта во втором десятилетии XXI века, а также назвал главных врагов, которые будут противостоять России в Третьей мировой войне.
Обновлено вчера в 11:31
Общество
В Якутске подвели итоги национального праздника «Ысыах Туймаады-2019»
3 июля в Большом зале Окружной администрации Якутска традиционно в торжественной обстановке состоялось итоговое заседание оргкомитета по подготовке и проведению национального праздника «Ысыах Туймаады-2019», который состоялся на высоком организационном уровне 29-30 июня, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия
В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу
Обновлено вчера в 06:39