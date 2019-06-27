На основателя «Рольфа» заведено уголовное делоРосбалт 27 июня в 09:13

В отношении основателя и фактического владельца автодилера «Рольф» Сергея Петрова и нескольких руководителей компании возбуждено уголовное дело ( ч.3 ст. 193.1 УК) по фактам вывода за границу 4 млрд рублей.

Общество МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве В Москве 28 июня местами ожидается сильный дождь с усилением порывов ветра до 12 – 17 м / с. Об этом сообщает управление МЧС по городу.

Происшествия В столице задержали подозреваемых в подделке подписей на выборах в Мосгордуму Полиция Москвы задержала нескольких человек по подозрению в подделке подписей в пользу одного из кандидатов на выборых в Мосгордуму.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Коврове Врачи диагностировали ожоги до 80% тела у двоих пострадавших при хлопке газа в жилом доме в городе Ковров Владимирской области.

Шоу-бизнес По случаю 25-летия Егор Крид закатил гавайскую вечеринку Как и ожидалось, на празднование дня рождения рэпера собралось много знаменитостей, среди которых можно было увидеть Валерию, Наталью Ионову, Мота, Эмина Агаларова, Наталью Рудову, Клаву Коку и др.

Политика Путин ответил на возражения Элтона Джона Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.

Политика Путин рассказал о непростом диалоге с Абэ по мирному договору Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с премьером Японии Синдзо Абэ заявил о налаживании непростого диалога по мирному договору.

Футбол «Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче Петербургский «Зенит» в контрольном матче разгромил венгерский «Гонвед» со счётом 3:0. Встреча состоялась в австрийском Кирхдорфе на стадионе «Лерберг-Арена».

Происшествия Кокорина и Мамаева этапируют в колонию Суд направил в следственный изолятор распоряжение об исполнении приговора осужденных Кокорина и Мамева.

Футбол «Лестер» подписал защитника из третьего английского дивизиона Футбольный клуб английской Премьер-лиги «Лестер Сити» заключил соглашение с защитником Джеймсом Джастином, выступавшем в клубе третьего английского футбольного дивизиона — «Лоутон», сообщает 29 июня пресс-служба «Лестера».

Гаджеты Финальная версия HongMeng OS не выйдет в этом году Вчера в сети появилась информация о начале работы официального сайта новой операционной системы HongMeng, на котором, в частности, сообщалось о компиляторе Huawei Ark. Однако многие обратили внимание на странный адрес сайта (https: / / hmxt.org /).

Наука Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.

Политика Путину докладывают о ситуации в Иркутской области Президент России Владимир Путин получает доклады об обстановке в Иркутской области, где введён режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления территории.

Общество В эту субботу «желтые жилеты» протестуют против полицейского насилия Ранее французское министерство внутренних дел заявило, что в столкновениях также пострадали свыше 1,7 тысячи полицейских и жандармов.

Экономика ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.

Экономика Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2» Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.

Общество В России утвердили список запрещенных к содержанию животных Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Политика Трамп заявил, что у него была замечательная дискуссия с Путиным Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "замечательную дискуссию" с российским коллегой Владимиром Путиным, и "может представить", что две страны будут вести хорошую торговлю.

Общество Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии РБК со ссылкой на НПФ «Сбербанк» сообщает о результатах опроса россиян, которые рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии.

Политика Порошенко отреагировал на встречу Путина и Трампа Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок».

Политика Беглов сдержал обещание и назначил Капитанова в Смольный Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выполнил своё обещание и назначил Олега Капитанова на должность председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

Происшествия На Курском вокзале произошло убийство Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.

Культура Студенты показали спектакль-оргию на молодежном форуме в Крыму Студенты Gogol school представили провокационную постановку на театральной смене молодежного форума «Таврида» в Крыму.

Авто В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.