Происшествия

На основателя «Рольфа» заведено уголовное делоРосбалт 27 июня в 09:13

В отношении основателя и фактического владельца автодилера «Рольф» Сергея Петрова и нескольких руководителей компании возбуждено уголовное дело ( ч.3 ст. 193.1 УК) по фактам вывода за границу 4 млрд рублей.
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«Последние, с кем пытались договориться, — ЮКОС. Сегодня это необязательно»: предпосылки дела владельца «Рольфа» Сергея Петрова

Дождьвчера в 15:37

«Рольф» назвал законной сделку, ставшую основанием для уголовного дела

Коммерсантъвчера в 10:42

Источник: обыски по делу компании «Рольф» проводились по 27 адресам

ТАССвчера в 04:04

Валютные спецоперации: как обвинить Сергея Петрова и многих других

РБКвчера в 11:12

Теперь пришли за «Рольфом»

Ведомости27 июня в 17:05

Основатель «Рольфа» отверг обвинения в выводе денег автодилера в свою пользу

Интерфакс27 июня в 14:41

«Причудливый способ вывести деньги»: что вызывает вопросы в деле основателя «Рольф» Сергея Петрова

Forbes27 июня в 14:29
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Автоспорт

Леклер показал лучший результат на второй тренировке Гран-при Франции

Обновлено вчера в 11:04
Общество

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

В Москве 28 июня местами ожидается сильный дождь с усилением порывов ветра до 12 – 17 м / с. Об этом сообщает управление МЧС по городу.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия

В столице задержали подозреваемых в подделке подписей на выборах в Мосгордуму

Полиция Москвы задержала нескольких человек по подозрению в подделке подписей в пользу одного из кандидатов на выборых в Мосгордуму.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Коврове

Врачи диагностировали ожоги до 80% тела у двоих пострадавших при хлопке газа в жилом доме в городе Ковров Владимирской области.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

По случаю 25-летия Егор Крид закатил гавайскую вечеринку

Как и ожидалось, на празднование дня рождения рэпера собралось много знаменитостей, среди которых можно было увидеть Валерию, Наталью Ионову, Мота, Эмина Агаларова, Наталью Рудову, Клаву Коку и др.
Обновлено в 06:54
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Политика

Путин рассказал о непростом диалоге с Абэ по мирному договору

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с премьером Японии Синдзо Абэ заявил о налаживании непростого диалога по мирному договору.
Обновлено в 07:13
Футбол

«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче

Петербургский «Зенит» в контрольном матче разгромил венгерский «Гонвед» со счётом 3:0. Встреча состоялась в австрийском Кирхдорфе на стадионе «Лерберг-Арена».
Обновлено в 06:50
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют в колонию

Суд направил в следственный изолятор распоряжение об исполнении приговора осужденных Кокорина и Мамева.
Обновлено вчера в 12:48
Футбол

«Лестер» подписал защитника из третьего английского дивизиона

Футбольный клуб английской Премьер-лиги «Лестер Сити» заключил соглашение с защитником Джеймсом Джастином, выступавшем в клубе третьего английского футбольного дивизиона — «Лоутон», сообщает 29 июня пресс-служба «Лестера».
Обновлено в 06:34
Гаджеты

Финальная версия HongMeng OS не выйдет в этом году

Вчера в сети появилась информация о начале работы официального сайта новой операционной системы HongMeng, на котором, в частности, сообщалось о компиляторе Huawei Ark. Однако многие обратили внимание на странный адрес сайта (https: / / hmxt.org /).
Обновлено в 06:34
Наука

Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год

Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.
Обновлено вчера в 07:59
Политика

Путину докладывают о ситуации в Иркутской области

Президент России Владимир Путин получает доклады об обстановке в Иркутской области, где введён режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления территории.
Обновлено в 07:39
Музыка

Бари Алибасов объявил о наборе трансгендеров в группу «На-На»

Обновлено в 04:11
Политика

Страны G20 откажут коррупционерам в убежище

Обновлено в 06:10
Общество

В эту субботу «желтые жилеты» протестуют против полицейского насилия

Ранее французское министерство внутренних дел заявило, что в столкновениях также пострадали свыше 1,7 тысячи полицейских и жандармов.
Обновлено в 02:45
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 15:46
Экономика

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Политика

Меркель после разговора с Путиным потерялась во времени и пространстве

Обновлено в 03:38
Общество

В России утвердили список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
Политика

Трамп заявил, что у него была замечательная дискуссия с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "замечательную дискуссию" с российским коллегой Владимиром Путиным, и "может представить", что две страны будут вести хорошую торговлю.
Обновлено в 04:02
Общество

Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии

РБК со ссылкой на НПФ «Сбербанк» сообщает о результатах опроса россиян, которые рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии.
Обновлено вчера в 11:40
Политика

Порошенко отреагировал на встречу Путина и Трампа

Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок».
Обновлено вчера в 20:27
Политика

Беглов сдержал обещание и назначил Капитанова в Смольный

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выполнил своё обещание и назначил Олега Капитанова на должность председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия

На Курском вокзале произошло убийство

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Общество

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Обновлено в 05:58
Культура

Студенты показали спектакль-оргию на молодежном форуме в Крыму

Студенты Gogol school представили провокационную постановку на театральной смене молодежного форума «Таврида» в Крыму.
Обновлено в 05:56
Авто

В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре

С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

Путин назвал произволом дело Голунова

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:54
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Обновлено 26 июня в 10:45
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