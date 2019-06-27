Происшествия
На основателя «Рольфа» заведено уголовное делоРосбалт 27 июня в 09:13
В отношении основателя и фактического владельца автодилера «Рольф» Сергея Петрова и нескольких руководителей компании возбуждено уголовное дело ( ч.3 ст. 193.1 УК) по фактам вывода за границу 4 млрд рублей.
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Основатель «Рольфа» отверг обвинения в выводе денег автодилера в свою пользу
Интерфакс27 июня в 14:41
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