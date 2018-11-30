Армия и оружие
Разгонный блок "Бриз-КМ" вывел на расчетную орбиту три новых российских военных спутника, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны. В 05:27 с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель легкого класса "Рокот".
РИА Новостивчера в 23:38
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Армия и оружие
В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Новая система С-400 заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае
Новая зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» зенитного полка Восточного военного округа заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Из зоны деэскалации в Идлибе вернулось более 30 тысяч мирных граждан
По данным Попова, за все время работы пунктов пропуска в Абу-эд-Духуре через коридор прошло более тридцати тысяч мирных граждан.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
ВВС Бельгии заявили о перехвате российских истребителей над Балтикой
Обновлено в 01:02
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о создании нового музея ВКС
Министерство обороны РФ построит в парке «Патриот» Центральный музей Воздушно-космических сил (ВКС), сообщает 30 ноября пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие
Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США
В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Власти ЛНР сообщают о попытке проникновения диверсантов в республику
Как сообщает Луганский информационный центр, официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко сообщил о попытке проникновения но стороны Украины на территорию республики диверсионной группы.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из САР в настоящий момент является несвоевременным.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Минобороны РФ: на 2019 год запланировано более 4 тысяч учений
Более четырех тысяч учений ВС России запланировано на будущий год, итоговыми станут учения «Центр-2019». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Госдеп США разрешил продажу Польше 20 ракетных систем на $655 млн
«Госдепартамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности (HIMARS) М124 и связанного с ними оборудования на предварительную сумму в 655 миллионов долларов», - говорится в сообщении министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
National Interest оценил новый автомат Калашникова АК-308
Как и в случае с АК-101 и 102, новый автомат является почти идентичным вариантом нынешних флагманов Калашникова, созданных исключительно для экспорта.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
СБУ опубликовала перехват переговоров российских лётчиков
Служба безопасности Украины утверждает, что сумела перехватить переговоры экипажа российского истребителя Су-30 и вертолета Ка-52 с военным руководством в ходе инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Минобороны Украины: замеченные над воинскими частями дроны будут сбиты
В Минобороны Украины заявили, что ведомство будет сбивать все дроны, которые заметит над территориями украинских полигонов и воинских частей.
Обновлено в 00:51
Армия и оружие
США заморозили поставку боевых вертолетов Пакистану
Речь идет о поставке 12 боевых вертолетов AH-1Z Viper корпусу армейской авиации страны.
Обновлено в 00:51
Армия и оружие
Сирия: Полянский заявил об улучшении гуманитарной ситуации в стране
Гуманитарная ситуация в Сирии улучшилась из-за стабилизации ситуации на большей части территории страны.
Обновлено вчера в 23:01