На оборонном предприятии в Нижегородской области произошёл хлопокLife.ru вчера в 09:47

Хлопок произошёл на заводе боеприпасов в городе Дзержинск Нижегородской области. Как стало известно Лайфу, ЧП произошло по адресу: улица Зелёная, дом 6. После хлопка начался пожар на площади 5 квадратных метров в цехе № 54л по производству мономеров.

На оборонном предприятии в Нижегородской области произошёл хлопок

Технологии Российские продавцы будут торговать вместе с китайскими на AliExpress Ранее на интернет площадке AliExpress по всему миру могли торговать только китайские поставщики, сейчас площадку решили открыть для российских компаний.

Происшествия Шесть человек отравились газом в Кемеровской области Инцидент произошел в городе Киселёвске в частном доме на Одесской улице.

Авто Российский авторынок в марте вернулся к росту Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.

Происшествия В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.

Хоккей Кучеров, Василевский и Сергачев принесли «Тампе» победу над «Торонто» В канадском Торонто хоккеисты из "Мэйпл Лифз" принимали "Тампу-Бэй Лайтнинг" и потерпели поражение от гостей со счетом 1:3. Ключевую роль в победе "молний" сыграли три российских легионера: Михаил Сергачев отдал результативную передачу в моменте с голом Алекса Киллорна, Никита Кучеров забил еще один гол, а Андрей Василевский совершил 29 сейвов, хоть и пропустил одну шайбу от Митчелла Марнера.

Энергетика СМИ узнали о планах азербайджанской SOCAR купить НПЗ в России Помимо SOCAR на актив претендовал и ЛУКОЙЛ, но в руководстве российской нефтяной компании посчитали «Антипинский НПЗ» слишком дорогим, учитывая имеющийся долг.

Авто Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.

Футбол Роналду проиграл журналу в суде Криштиану Роналду проиграл суд газете Der Spiegel.

Общество На Кубе из-за нехватки бумаги сократят объем газеты ЦК компартии Власти Кубы в связи с нехваткой газетной бумаги сокращают объем ряда изданий, в том числе главной газеты страны Granma - печатного органа ЦК кубинской компартии.

Экономика Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.

Экономика Эксперты назвали главные уязвимости онлайн-банков Эксперты назвали главные уязвимости онлайн-банков Более чем в половине российских онлайн-банков выявлены уязвимости, которые могут привести к хищению средств клиентов, говорится в исследовании Positive Technologies, посвященном веб-приложениям дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

Общество Небольшой циклон и снегопады придут на Сахалин На Сахалине небольшой снег ожидается лишь в отдельных районах, температура ночью - 2 - 7, днем - 1 + 4, в южных районах + 1 + 6.

Здоровье Плохое питание оказалось вреднее употребления табака Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.

Армия и оружие Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".

Происшествия В Иркутской области загорелась школа Школа горит в одном из сел Иркутской области на площади 450 квадратных метров, сотрудники эвакуировали из здания 68 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.

Авто Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России В России стартовал прием заказов на новый «внедорожный» универсал Volvo V60 Cross Country с клиренсом в 210 мм.

Шоу-бизнес Проблемы с целлюлитом: Появились снимки Юлии Ефременковой без фотошопа Оказалось, у Ефременковой не такая стройная талия и ноги, как в сети. Помимо этого на бедрах заметно, что у Юлии проблемы с целлюлитом.

Недвижимость Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас.