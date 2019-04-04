Происшествия

На оборонном предприятии в Нижегородской области произошёл хлопокLife.ru вчера в 09:47

Хлопок произошёл на заводе боеприпасов в городе Дзержинск Нижегородской области. Как стало известно Лайфу, ЧП произошло по адресу: улица Зелёная, дом 6. После хлопка начался пожар на площади 5 квадратных метров в цехе № 54л по производству мономеров.
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Стали известны подробности взрыва на заводе в Дзержинске

ГТРК Нижний Новгородвчера в 15:15

Очевидцы сообщили о хлопке на заводе в Нижегородской области

РЕН ТВвчера в 09:35

Версии произошедшего в Дзержинске появились в соцсетях

Время Нвчера в 10:44

Завод по производству взрывчатки загорелся в Дзержинске

Известиявчера в 10:06

В Дзержинске загорелся завод по производству взрывчатки

ТК Звездавчера в 09:59

В Дзержинске горит завод по производству взрывчатки, был взрыв

Евразия Dailyвчера в 09:52

На оборонном предприятии в Нижегородской области могла взорваться авиабомба

Life.ruвчера в 13:01
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Авто

Lada Vesta показала рекордный уровень продаж

Обновлено вчера в 03:31
Технологии

Российские продавцы будут торговать вместе с китайскими на AliExpress

Ранее на интернет площадке AliExpress по всему миру могли торговать только китайские поставщики, сейчас площадку решили открыть для российских компаний.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Шесть человек отравились газом в Кемеровской области

Инцидент произошел в городе Киселёвске в частном доме на Одесской улице.
Обновлено вчера в 23:49
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено вчера в 06:27
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Хоккей

Кучеров, Василевский и Сергачев принесли «Тампе» победу над «Торонто»

В канадском Торонто хоккеисты из "Мэйпл Лифз" принимали "Тампу-Бэй Лайтнинг" и потерпели поражение от гостей со счетом 1:3. Ключевую роль в победе "молний" сыграли три российских легионера: Михаил Сергачев отдал результативную передачу в моменте с голом Алекса Киллорна, Никита Кучеров забил еще один гол, а Андрей Василевский совершил 29 сейвов, хоть и пропустил одну шайбу от Митчелла Марнера.
Обновлено вчера в 21:46
Энергетика

СМИ узнали о планах азербайджанской SOCAR купить НПЗ в России

Помимо SOCAR на актив претендовал и ЛУКОЙЛ, но в руководстве российской нефтяной компании посчитали «Антипинский НПЗ» слишком дорогим, учитывая имеющийся долг.
Обновлено вчера в 23:01
Здоровье

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Гаджеты

Объявлена цена на смартфон Xiaomi Mi 9 в России

Обновлено вчера в 18:56
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Авто

Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей

Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Футбол

Роналду проиграл журналу в суде

Криштиану Роналду проиграл суд газете Der Spiegel.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

На Кубе из-за нехватки бумаги сократят объем газеты ЦК компартии

Власти Кубы в связи с нехваткой газетной бумаги сокращают объем ряда изданий, в том числе главной газеты страны Granma - печатного органа ЦК кубинской компартии.
Обновлено вчера в 21:48
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика

Эксперты назвали главные уязвимости онлайн-банков

Эксперты назвали главные уязвимости онлайн-банков Более чем в половине российских онлайн-банков выявлены уязвимости, которые могут привести к хищению средств клиентов, говорится в исследовании Positive Technologies, посвященном веб-приложениям дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
Обновлено вчера в 18:40
Общество

Небольшой циклон и снегопады придут на Сахалин

На Сахалине небольшой снег ожидается лишь в отдельных районах, температура ночью - 2 - 7, днем - 1 + 4, в южных районах + 1 + 6.
Обновлено вчера в 23:53
Здоровье

Плохое питание оказалось вреднее употребления табака

Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 10:43
Политика

Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс

Обновлено вчера в 15:34
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Премьер Большого театра Лантратов получил травму во время спектакля

Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено вчера в 07:07
Кино

Скоропостижно скончался известный актёр Алексей Булдаков

Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

В Иркутской области загорелась школа

Школа горит в одном из сел Иркутской области на площади 450 квадратных метров, сотрудники эвакуировали из здания 68 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа

Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Авто

Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России

В России стартовал прием заказов на новый «внедорожный» универсал Volvo V60 Cross Country с клиренсом в 210 мм.
Обновлено вчера в 05:17
Шоу-бизнес

Проблемы с целлюлитом: Появились снимки Юлии Ефременковой без фотошопа

Оказалось, у Ефременковой не такая стройная талия и ноги, как в сети. Помимо этого на бедрах заметно, что у Юлии проблемы с целлюлитом.
Обновлено вчера в 09:13
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Космос

Зонд «Хаябуса-2» произвел взрыв на астероиде Рюгу

Обновлено вчера в 23:47
Общество

Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers

Обновлено вчера в 09:10
Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
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