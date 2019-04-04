Происшествия
На оборонном предприятии в Нижегородской области произошёл хлопокLife.ru вчера в 09:47
Хлопок произошёл на заводе боеприпасов в городе Дзержинск Нижегородской области. Как стало известно Лайфу, ЧП произошло по адресу: улица Зелёная, дом 6. После хлопка начался пожар на площади 5 квадратных метров в цехе № 54л по производству мономеров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 00:14, Ашберн
Авто
Lada Vesta показала рекордный уровень продаж
Обновлено вчера в 03:31
Технологии
Российские продавцы будут торговать вместе с китайскими на AliExpress
Ранее на интернет площадке AliExpress по всему миру могли торговать только китайские поставщики, сейчас площадку решили открыть для российских компаний.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Шесть человек отравились газом в Кемеровской области
Инцидент произошел в городе Киселёвске в частном доме на Одесской улице.
Обновлено вчера в 23:49
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено вчера в 06:27
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Хоккей
Кучеров, Василевский и Сергачев принесли «Тампе» победу над «Торонто»
В канадском Торонто хоккеисты из "Мэйпл Лифз" принимали "Тампу-Бэй Лайтнинг" и потерпели поражение от гостей со счетом 1:3. Ключевую роль в победе "молний" сыграли три российских легионера: Михаил Сергачев отдал результативную передачу в моменте с голом Алекса Киллорна, Никита Кучеров забил еще один гол, а Андрей Василевский совершил 29 сейвов, хоть и пропустил одну шайбу от Митчелла Марнера.
Обновлено вчера в 21:46
Энергетика
СМИ узнали о планах азербайджанской SOCAR купить НПЗ в России
Помимо SOCAR на актив претендовал и ЛУКОЙЛ, но в руководстве российской нефтяной компании посчитали «Антипинский НПЗ» слишком дорогим, учитывая имеющийся долг.
Обновлено вчера в 23:01
Здоровье
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Гаджеты
Объявлена цена на смартфон Xiaomi Mi 9 в России
Обновлено вчера в 18:56
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Футбол
Роналду проиграл журналу в суде
Криштиану Роналду проиграл суд газете Der Spiegel.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
На Кубе из-за нехватки бумаги сократят объем газеты ЦК компартии
Власти Кубы в связи с нехваткой газетной бумаги сокращают объем ряда изданий, в том числе главной газеты страны Granma - печатного органа ЦК кубинской компартии.
Обновлено вчера в 21:48
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика
Эксперты назвали главные уязвимости онлайн-банков
Эксперты назвали главные уязвимости онлайн-банков Более чем в половине российских онлайн-банков выявлены уязвимости, которые могут привести к хищению средств клиентов, говорится в исследовании Positive Technologies, посвященном веб-приложениям дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
Обновлено вчера в 18:40
Общество
Небольшой циклон и снегопады придут на Сахалин
На Сахалине небольшой снег ожидается лишь в отдельных районах, температура ночью - 2 - 7, днем - 1 + 4, в южных районах + 1 + 6.
Обновлено вчера в 23:53
Здоровье
Плохое питание оказалось вреднее употребления табака
Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Премьер Большого театра Лантратов получил травму во время спектакля
Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено вчера в 07:07
Кино
Скоропостижно скончался известный актёр Алексей Булдаков
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Школа горит в одном из сел Иркутской области на площади 450 квадратных метров, сотрудники эвакуировали из здания 68 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа
Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Авто
Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России
В России стартовал прием заказов на новый «внедорожный» универсал Volvo V60 Cross Country с клиренсом в 210 мм.
Обновлено вчера в 05:17
Шоу-бизнес
Проблемы с целлюлитом: Появились снимки Юлии Ефременковой без фотошопа
Оказалось, у Ефременковой не такая стройная талия и ноги, как в сети. Помимо этого на бедрах заметно, что у Юлии проблемы с целлюлитом.
Обновлено вчера в 09:13
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Космос
Зонд «Хаябуса-2» произвел взрыв на астероиде Рюгу
Обновлено вчера в 23:47
Общество
Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers
Обновлено вчера в 09:10
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44