Политика

В Киеве начался «объединительный собор»
РИА Новости
07:31

В Софийском соборе в Киеве начался "объединительный собор" по созданию "новой Церкви" на Украине, сообщили в администрации президента Петра Порошенко.
РИА Новости07:31

Подробнее о событии

«Чувствую себя Иудой»: на «объединительный собор» в Киеве массовку сгоняли обманом, а архиереев - силой. Онлайн

Царьград08:52

СМИ: Константинополь требует от Порошенко участия в соборе 10 архиереев УПЦ МП

Life.ru09:08

На объединительный собор в Киеве прибыли только два архиерея УПЦ МП

РБК07:05

В Киеве начался «объединительный собор»

РИА Новости07:31

В Киеве открылся объединительный собор

Коммерсантъ05:12

Эксперт усомнился в появлении новой церковной структуры на Украине после «объединительного собора»

RT на русском06:44

Эксперт: участие Порошенко в «объединительном» соборе противоречит конституции Украины

ТАСС08:42

На Украине множатся изменники Русской церкви

Вести.UZ08:38
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Политика

Путин призвал с осторожностью подходить к запретам рэп-концертов

Президент Владимир Путин считает бесперспективным метод «хватать и не пущать» в ситуации с запретом рэп-концертов.
Обновлено в 08:16
Политика

Путин провел мечтавшего полетать над Петербургом мальчика к вертолету

Президент России Владимир Путин встретился с мальчиком из Ленинградской области Артемом Пальяновым, которому он обещал устроить полет над Санкт-Петербургом.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

Пентагон оставил без ответа обращения министра обороны России Шойгу

В Пентагоне не ответили на обращения министра обороны РФ Сергея Шойгу, он предложил обсудить на уровне военных ведомств разногласия, возникшие по условиям соблюдения странами Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:08
Политика

Путин поддержал идею объявить 2020-й Годом народного творчества

Президент РФ Владимир Путин считает хорошей идеей объявить 2020 год Годом народного творчества.
Обновлено в 07:16
Политика

Давос снял запрет на участие России в форуме

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе изменили решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов.
Обновлено в 03:55
Политика

Бундесвер купит новый Airbus после инцидента с самолетом Меркель

Министерство обороны ФРГ планирует запросить как минимум €200 млн из госбюджета на покупку нового самолета Airbus, а также на увеличение численности сотрудников, обслуживающих полеты членов правительства ФРГ.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие

Минобороны в 2018 году получило 35 новых видов вооружения и техники

Вооруженные силы (ВС) России в 2018 году получили от промышленности более 5 тыс. образцов вооружений и военной техники.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Генсек ООН обеспокоен решением Косово создать армию

Решение частично признанной республики Косово создать собственную армию вызвало обеспокоенность у генсека ООН Антониу Гутерреша.
Обновлено вчера в 19:36
Политика

Усик ответил на угрозы из-за обещания защищать Киево-Печерскую лавру

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик прокомментировал агрессивные высказывания радикалов после его слов о готовности защитить Киево-Печерскую лавру.
Обновлено в 09:05
Политика

Австралия признала Иерусалим столицей Израиля

Ожидается, что вопрос о признании Иерусалима столицей Израиля будет официально озвучен на заседании правительства.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие

Минобороны показало видео возвращения Ту-160 в Россию из Венесуэлы

Министерство обороны России продемонстрировало кадры возвращения российских ракетоносцев Ту-160 из Венесуэлы на родину.
Обновлено в 01:24
Политика

Бывший посол США на Украине назвал цель санкций против России

Целью экономических санкций против Москвы является стремление Вашингтона лишить Россию сильной армии и морского флота.
Обновлено в 05:56
Политика

В Раде назвали Порошенко «крысой, загнанной в угол»

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Петр Порошенко попал в "политический капкан".
Обновлено в 02:52
Политика

Бутина может дать показания по другому уголовному делу в США

Прокуратура США попросила Федеральный суд Вашингтона предоставить возможность россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу.
Обновлено в 03:20
Политика

Главную реформу Обамы признали неконституционной

Систему льготного медицинского страхования Obamacare, которую в 2010 году принял президент США Барак Обама, признали неконституционной.
Обновлено в 04:32
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