Экономика

На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд рубРБК вчера в 23:30

Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019–2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб.
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На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб

Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.
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На развитие моногородов направят более 57 млрд рублей

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Новая госпрограмма развития моногородов обойдется в 57,3 млрд рублей

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