На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд рубРБК вчера в 23:30

Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.

с чего всё началось

Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019–2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб.

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