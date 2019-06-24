Экономика
На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд рубРБК вчера в 23:30
Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019–2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб.
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Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.РБКвчера в 23:30
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РБК: правительство подготовило новую программу развития моногородов
Будущее России. Национальные проекты03:24
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Общество
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В Роспотребнадзоре заявили, что более 700 человек обратились в ведомство в связи с ситуацией в Грузии.
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Происшествия
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В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:48
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В Петербурге умер рэпер Порока Ронин
Известный рэпер из Омска Никита Демидов, работавший под псевдонимом Порока Ронин, умер в Петербурге.
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Brent подорожала до $65,5 за баррель
За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.
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21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля, однако эта мера не касалась двух грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в РФ — Georgian Airways и MyWay Airlines.
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Чиновник рассказал, что создание особых экономических зоны технико-внедренческого типа планируется создать «с целью развития сильной экономики».
Обновлено в 02:27
Финансы
Bank of America предупредил, что США могут девальвировать доллар
Увеличивается риск того, что администрация Дональда Трампа под эгидой стабилизации примет решение о валютной интервенции, которая будет направлена на ослабление доллара США, предупредили эксперты Bank of America.
Обновлено 22 июня в 04:05
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ЦИК Украины не разрешил партии Саакашвили участвовать в выборах в Раду
Центризбирком Украины отказался регистрировать кандидатов в депутаты Верховной рады от партии «Движение новых сил», созданной бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.
Обновлено в 02:13
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
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Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
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Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».
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