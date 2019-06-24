Экономика
На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд рубРБК вчера в 23:30
Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019–2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб.
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Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.РБКвчера в 23:30
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57 млрд вложат власти в развитие российских моногородов. В их числе Нижний Тагил
Все новости (Нижний Тагил)02:12
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