Энергетика
На новосибирских заправках повысили цены на все марки бензинаНГС 14 июня в 23:55
Новосибирские сети АЗС второй раз в этом месяце повысили цены на бензин — в среднем стоимость топлива всех марок увеличилась примерно на 30 копеек. Об этом сообщает Новосибирскстат.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:55, Вашингтон
Происшествия
Журналиста Голунова допросили в качестве свидетеля по его делу
ГСУ МВД России по Москве допросило журналиста Ивана Голунова в качестве свидетеля по его делу, об этом РБК сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 07:42
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Футбол
«Барселона» в ближайшие две недели хочет продать игроков на € 65 млн
Руководство каталонской «Барселоны» в ближайшие две недели планиурет заработать на трансферах € 65 млн, чтобы сбалансировать бюджет за сезон-2018/19, сообщает Sport.es.
Обновлено в 09:24
Футбол
Билялетдинов пройдет просмотр в «Сочи»
В ближайшее время бывший игрок «Локомотива» и сборной России пройдет просмотр в черноморской команде.
Обновлено вчера в 15:50
Футбол
Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса»
На посту главного тренера самого титулованного клуба Италии Сарри сменил Массимилиано Аллегри, покинувшего команду после прошедшего чемпионата.
Обновлено в 09:49
Общество
Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе
Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
Обновлено в 07:15
Авто
Skoda запустила производство нового Skoda Superb в Китае
Компания Skoda начала массовый выпуск обновленного лифтбека Superb.
Обновлено вчера в 00:19
Политика
В Иране ответили на обвинения со стороны США в ЧП с танкерами
Спикер Исламского консультативного совета Али Ардешир Лариджани прокомментировал обвинения со стороны Вашингтона в адрес Тегерана в связи с инцидентом в Оманском заливе.
Обновлено в 08:40
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Шепелев собирался сломать дверь в квартире Жанны Фриске
По словам отца певицы, Шепелев предупредил участкового, что сейчас начнет ломать дверь, потому что в квартире есть доля Платона, его совместного супругой ребенка, с которым он не дает общаться родственникам.
Обновлено в 09:17
Общество
Названы первые города России, где заработает 5G
Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Религия
Епархия отказалась строить храм в скандальном сквере Екатеринбурга
Екатеринбургская епархия отказалась от намерения строить храм Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Об этом заявил митрополит Кирилл.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем
Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.
Обновлено вчера в 16:41
Хоккей
Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»
Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 08:23
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06
Происшествия
Дрессированную медведицу, напавшую на людей в Балакове, сняли на видео
Очевидец запечатлел процесс выманивания цирковой медведицы по кличке Майя, напавшей на людей в Саратовской области в минувшую субботу, 15 июня.
Обновлено в 07:23
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.
Обновлено в 08:38
Автоспорт
Экипаж SMP Racing финишировал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж российской команды SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и бельгийца Стоффеля Вандорна занял третье место в гонке "24 часа Ле-Мана".
Обновлено в 09:04
Происшествия
Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане
Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:58
Экономика
Якутия намерена значительно увеличить объем несырьевого экспорта
Якутия намерена значительно увеличить объем экспортных поставок несырьевой неэнергетической продукции, заявил глава Якутии Айсен Николаев на полях VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай).
Обновлено в 07:08
Происшествия
Полиция завела уголовное дело о поджоге в цыганском селе под Пензой
В Бессоновском районе сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту возгорания дома в селе Лопатки, которое расположено рядом с Чемодановкой.
Обновлено в 06:32
Политика
Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России
Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».
Обновлено в 05:48
Экономика
Производитель чипов из США Broadcom оценил потери от проблем в отрасли
Компания Broadcom входит в десятку крупнейших производителей полупроводниковых устройств, она стала одной из первых крупных компаний в отрасли, опубликовавшей финансовый прогноз после майского обострения торговой войны между Китаем и США.
Обновлено в 07:36