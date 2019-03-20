На новом стадионе «Динамо» заменят газонАргументы и Факты 10:41

с чего всё началось

На официальном сайте футбольного клуба «Динамо» появилась информация о предстоящей замене газона. Дата открытия реконструированного стадиона, которого ждали более 10 лет, будет известна после того, как новый газон «приживется и будет соответствовать арене высочайшего класса», говорится в сообщении.

Экономика Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.

Общество Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

Шоу-бизнес Звезды «Дома-2» Ольга и Илья Гажиенко во второй раз станут родителями Сегодня в своем микроблоге в Instagram одна из самых ярких пар реалити-шоу «Дом-2» Ольга и Илья Гажиенко сообщили поклонникам радостную новость: совсем скоро они во второй раз станут родителями.

Музыка Барецкий обвинил новую жену Шнурова в роспуске «Ленинграда» Барецкий считает, что на решение Шнурова могла повлиять его новая супруга Ольга Абрамова.

Экономика Росстат изменил методику расчета доходов россиян Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.

Политика Украина ввела новые санкции против России Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительных персональных санкциях против России.

Хоккей Бобровский и Василевский вошли в пятерку лучших вратарей НХЛ На втором месте финн Пекка Ринне из "Нэшвилл Предаторз" – 17,3%. Совсем немного уступил ему Андрей Василевский – 17,1. Четвертое место у канадца Марка-Андре Флери ("Вегас Голден Найтс") – 6,5%. Сергей Бобровский с 4,8 стал пятым.

Армия и оружие Армии Украины передали более 400 единиц вооружения и военной техники Присутствующий на мероприятии президент Украины Петр Порошенко отметил, что реформирование ВСУ, их постепенное приближение к стандартам НАТО, обеспечение военных новыми и модернизированными образцами вооружения и военной техники расширили возможности украинской армии.

Происшествия Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии Суд в Петербурге признал Владимира Барсукова виновным в организации "тамбовской" ОПГ и приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.

Гаджеты Apple представила новые наушники AirPods Американская компания Apple представила второе поколение беспроводных наушников AirPods.

Общество Более половины россиян выступили за полное равноправие мужчин и женщин Более половины россиян заявили о необходимости достижения полного равенства прав и обязанностей мужчин и женщин.

Космос Российская станция на Венере сможет проработать всего 3 часа Соруководитель двухсторонней научной рабочей группы по проекту «Венера-Д» с российской стороны Людмила Засова заявила, что посадочный аппарат «Венеры-Д» проработает на поверхности Венеры всего 2-3 часа, после чего перестанет исправно функционировать.

Политика Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета игрокам НХЛ Артемию Панарину и Никите Задорову.

Политика Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму "Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.

Экономика Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Футбол Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019.

Армия и оружие Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Общество ЕГЭ-2019 сдадут досрочно более 35 тыс. выпускников "Более 35 тысяч человек подали заявления на участие в досрочном периоде проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году В досрочном периоде примут участие 1,3 тысячи выпускников текущего года и 173 участника с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Футбол Радимов извинился за слова в адрес футболиста «Спартака» Глушенкова Главный тренер команды «Зенит-2» Владислав Радимов принёс извинения за резкое высказывание в адрес полузащитника московского «Спартака» Максима Глушенкова.

Общество Росстат показал связь между бедностью и одиночеством 47% россиян, отнесших себя к группе с низкими доходами, сообщили, что испытывают одиночество, 20% заявили, что чувствуют себя одинокими очень часто.

Футбол Каррера провёл переговоры с «Зенитом» Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера провел переговоры с представителями петербургского «Зенита».