Футбол
На новом стадионе «Динамо» заменят газонАргументы и Факты 10:41
На официальном сайте футбольного клуба «Динамо» появилась информация о предстоящей замене газона. Дата открытия реконструированного стадиона, которого ждали более 10 лет, будет известна после того, как новый газон «приживется и будет соответствовать арене высочайшего класса», говорится в сообщении.
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