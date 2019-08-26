Кино

КультуроманияКультуроманияНа новом постере «Звездных войн» сняли игрушку Палпатина

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Сюжет новых «Звездных войн» пока держится в тайне. Ранее актриса Дэйзи Ридли, которая сыграет Рэй, рассказала, что императору Палпатину предстоит в сюжете ключевую роль. Известно, что девятый эпизод завершит сагу о Скайоукерах и историю многовекового противостояния джедаев и ситхов.
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Еще один нестандартный световой меч в ролике «Звездных войн: Скайуокер. Восход» с D23

Srnsk10:10

На новом постере «Звездных войн» сняли игрушку Палпатина

Культуромания02:41
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