Сюжет новых «Звездных войн» пока держится в тайне. Ранее актриса Дэйзи Ридли, которая сыграет Рэй, рассказала, что императору Палпатину предстоит в сюжете ключевую роль. Известно, что девятый эпизод завершит сагу о Скайоукерах и историю многовекового противостояния джедаев и ситхов.

Политика Американский сенатор заявил об отказе ему в российской визе Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию.

Футбол «Спартак» показал речь Кононова в раздевалке после победы в Самаре Ролик содержит кадры открытия матча с участием бывшего футболиста красно-белых Александра Самедова, сэйвы Александра Максименко, командное празднование дебютного гола Гуса Тила и видео из победной раздевалки.

Космос NASA представило новый экологичный и мощный суперкомпьютер NASA официально представила свой новый суперкомпьютер Aitken в Исследовательском центре «Эймс», расположенном в Кремниевой долине.

Космос РКК «Энергия» организует для посетителей МАКС виртуальную прогулку в открытом космосе Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" организует для посетителей Международного авиационно-космического салона виртуальную прогулку в открытом космосе с помощью 3D-симулятора.

Общество Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи Одним из способов улучшить жизнь пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, считают в ведомстве.

Космос Корабль «Союз МС-13» совершил перестыковку на МКС Перестыковка позволит провести повторную попытку стыковки корабля «Союз МС-14», на борту которого находится человекоподобный робот «Федор».

Космос Скорость интернета на МКС достигает 600 мегабит в секунду Специалисты (NASA) недавно обновили интернет-соединение на МКС, его скорость удвоилась, передавать и получать данные на станции стало возможно в разы быстрее.

Футбол Урал — Сочи 3:1 Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл футбольный клуб «Сочи» в матче седьмого тура российской премьер-лиги.

Политика Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении поднять украинский флаг над Донецком.

Происшествия В Химках водитель автомобиля сбил женщину и скрылся с места ДТП Водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил наезд на женщину. После этого он скрылся с места происшествия. Женщина от госпитализации отказалась.

Кино «Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru".

Здоровье Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей Жительница Британии с камнями в почках лишилась конечностей из-за развившегося у нее сепсиса.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Происшествия Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон узнала, что принц Гарри придумал ей новое имя Британский журналист и телеведущий Скотт Миллс выяснил, что принц Гарри зовет супругу своего брата Уильяма иначе, нежели все привыкли слышать.

Авто Клиенты массово раскупают бракованные VW с отстойников в США Удивительно, но дизельные автомобили Volkswagen стали настоящим хитом в США, где ранее производитель их массово отзывал из-за Дизельгейта.

Политика 40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.

Армия и оружие ПРО Израиля перехватила ракеты из сектора Газа Две из трех ракет, выпущенных из сектора Газа удалось перехватить противоракетной обороне Израиля «Железный купол».

Экономика Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 26 августа, провел совещание по экономическим вопросам Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Наука Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.

Политика В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.