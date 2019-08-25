Кино
КультуроманияНа новом постере «Звездных войн» сняли игрушку Палпатина
Сюжет новых «Звездных войн» пока держится в тайне. Ранее актриса Дэйзи Ридли, которая сыграет Рэй, рассказала, что императору Палпатину предстоит в сюжете ключевую роль. Известно, что девятый эпизод завершит сагу о Скайоукерах и историю многовекового противостояния джедаев и ситхов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 21:03, Ашберн
Политика
Американский сенатор заявил об отказе ему в российской визе
Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию.
Известия 20:30
Футбол
«Спартак» показал речь Кононова в раздевалке после победы в Самаре
Ролик содержит кадры открытия матча с участием бывшего футболиста красно-белых Александра Самедова, сэйвы Александра Максименко, командное празднование дебютного гола Гуса Тила и видео из победной раздевалки.
Спорт-Экспресс 17:31
Космос
NASA представило новый экологичный и мощный суперкомпьютер
NASA официально представила свой новый суперкомпьютер Aitken в Исследовательском центре «Эймс», расположенном в Кремниевой долине.
Машины и Механизмы 12:19
Космос
РКК «Энергия» организует для посетителей МАКС виртуальную прогулку в открытом космосе
Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" организует для посетителей Международного авиационно-космического салона виртуальную прогулку в открытом космосе с помощью 3D-симулятора.
ТАСС 08:20
Общество
Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи
Одним из способов улучшить жизнь пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, считают в ведомстве.
Известия 15:00
Происшествия
В Находке прооперировали пострадавшего при взрыве в жилом доме
Российская газета 08:50
Космос
Корабль «Союз МС-13» совершил перестыковку на МКС
Перестыковка позволит провести повторную попытку стыковки корабля «Союз МС-14», на борту которого находится человекоподобный робот «Федор».
Эхо Москвы 06:04
Космос
Скорость интернета на МКС достигает 600 мегабит в секунду
Специалисты (NASA) недавно обновили интернет-соединение на МКС, его скорость удвоилась, передавать и получать данные на станции стало возможно в разы быстрее.
Gazeta.SPb 19:10
Футбол
Урал — Сочи 3:1
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл футбольный клуб «Сочи» в матче седьмого тура российской премьер-лиги.
JustMedia 12:54
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении поднять украинский флаг над Донецком.
Lenta.ru 02:50
Происшествия
В Химках водитель автомобиля сбил женщину и скрылся с места ДТП
Водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил наезд на женщину. После этого он скрылся с места происшествия. Женщина от госпитализации отказалась.
Москва 24 19:43
Кино
«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века
Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru".
Радио Sputnik 20:00
Здоровье
Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
Жительница Британии с камнями в почках лишилась конечностей из-за развившегося у нее сепсиса.
РИА Новости 16:49
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
RT на русском 13:49
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон узнала, что принц Гарри придумал ей новое имя
Британский журналист и телеведущий Скотт Миллс выяснил, что принц Гарри зовет супругу своего брата Уильяма иначе, нежели все привыкли слышать.
Аргументы недели 14:53
Авто
Клиенты массово раскупают бракованные VW с отстойников в США
Удивительно, но дизельные автомобили Volkswagen стали настоящим хитом в США, где ранее производитель их массово отзывал из-за Дизельгейта.
Quto.ru 05:40
Политика
40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии
Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
Lenta.ru 19:15
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Армия и оружие
ПРО Израиля перехватила ракеты из сектора Газа
Две из трех ракет, выпущенных из сектора Газа удалось перехватить противоракетной обороне Израиля «Железный купол».
Телеканал 360° вчера в 16:40
Экономика
Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 26 августа, провел совещание по экономическим вопросам Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 10:59
Политика
Макрон анонсировал встречу Путина и Зеленского в «нормандском формате»
Встреча глав Германии, России, Украины и Франции «в нормандском формате» пройдет в сентябре.
БИЗНЕС Online 13:44
Наука
Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем
Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.
Ugpressa.ru 05:07
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Космос
Итальянский астронавт снял из космоса дым от лесных пожаров в Амазонии
Итальянский астронавт Лука Пармитано сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) дым на тысячи километров от лесных пожаров, бушующих в Амазонии.
РИА Новости 10:03
Теннис
Серена Уильямс разгромила Шарапову в первом круге US Open
В личных встречах Шарапова проигрывает Уильямс — 3:20.
Спорт-Экспресс 20:49