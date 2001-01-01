На новом домашнем стадионе «Динамо» приступили к замене газонаМатч ТВ 12:41

На домашнем стадионе московского «Динамо» приступили к замене газона. Об этом сообщает пресс-служба «ВТБ Арены».

На новом домашнем стадионе «Динамо» приступили к замене газона

Здоровье Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует Гематоген, который продается сегодня, лишь эксплуатирует образ старого, - никакой пользы в нем нет, и употреблять его не следует.

Футбол «Анжи» не принял отставку Адиева Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев не покинет клуб.

Политика МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.

Общество Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.

Происшествия В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.

Авто Mitsubishi будет выпускать девятиместный Outlander Выпускать новинку намерены на заводе "ПСМА Рус" в Калуге. Другой информации о девятиместном "Аутлэндере" нет.

Экономика Владимир Путин поручил правительству помочь застройщикам жилья Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие оптимизацию требований к застройщикам, которые используют при строительстве жилья эскроу-счета (банковские счета, на которых средства участников долевого строительства депонируются до завершения строительства жилья и регистрации прав на него).

Экономика Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.

Футбол УЕФА наказал киевское «Динамо» частичным закрытием трибун Киевское "Динамо" будет вынуждено частично закрыть трибуны на следующем домашнем матче в еврокубках из-за поведения своих болельщиков на игре Лиги Европы с греческим "Олимпиакосом", сообщается на сайте УЕФА.

Интернет Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.

Армия и оружие Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Экономика Названа самая прибыльная компания мира 2018 года Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch.

Финансы Фондовый рынок США начал второй квартал с роста Фондовый рынок США начал второй квартал 2019 года в хорошем плюсе — рост индексов на открытии Уолл-стрит составил 0,5−1%, 1 апреля передает агентство Reuters.

Транспорт РЖД расширила направления со сроком предпродажи билетов до 120 дней РЖД расширила направления, билеты на которые можно бронировать за 120 дней до отправления, говорится в сообщении компании.

Финансы Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.

Армия и оружие В порт Одессы вошли корабли НАТО Менеджер по связям с общественностью Одесского морского порта Евгений Прокопец заявил, что в порт Одессы прибыли два корабля Североатлантического альянса – фрегат королевских ВМС Канады Toronto и военный корабль ВМС Испании Santa Maria.

Финансы Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.

Шоу-бизнес Звезда «Игры престолов» рассказала о дискриминации на съёмках сериала Актриса Софи Тёрнер (играет Сансу Старк в сериале "Игра престолов") сообщила о неравной оплате труда во время работы над шоу.

Экономика Минфин начал мониторить долговую нагрузку крупнейших компаний России Минфин начал мониторинг уровня долговой нагрузки крупнейших российских компаний, сообщил заместитель главы ведомства Владимир Колычев.

Транспорт Около 300 млн пассажиров воспользовались МЦК с осени 2016 года Поезда "Ласточки" Московского центрального кольца (МЦК) перевезли 300 млн человек с момента открытия в сентябре 2016 года, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

Политика У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.