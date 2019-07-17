Футбол
На новой форме футболистов «Челси» нашли флаг РоссииРамблер 14:17
Английский футбольный клуб «Челси» представил форму на сезон 2019/2020 года. В твиттере клуба сообщается, что вдохновением для дизайна послужила субкультура модов, распространенная в Британии в 1950-1960-х годах.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:29, Вашингтон
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Политика
Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:31
Гаджеты
Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа
Сегодня логотип Apple знает почти каждый человек на планете.
Обновлено в 03:38
Политика
МИД России прокомментировал расследование MH17
В МИД РФ заявили, что трагедия сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского «Боинга» стала инструментом нечистоплотной политической игры.
Обновлено в 07:03
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Политика
Суд продлил на три месяца арест украинским морякам
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил сроки ареста 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 06:09
Происшествия
Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети
Обновлено в 10:39
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика
ДНР и ЛНР предложили Киеву обмен пленными «всех на всех»
Донецкая и Луганская Народные Республики предложили Киеву в срочном порядке провести обмен по формуле «всех на всех», об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Обновлено в 13:37
Гаджеты
Nintendo представила обновлённую Nintendo Switch с улучшенной батареей
В The Legend of Zelda: Breath of the Wild на каждой консоли заряда хватит на: оригинальная Switch (2017) — 3 часа обновлённая Switch (2019) — 5,5 часов Switch Lite — 4 часа Иных сведений о грядущей системе на сайте нет, однако по части цветов консоль не будет отличаться от оригинальной версии — либо красно-синие джойконы, либо просто серые.
Обновлено в 08:21
Общество
Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.
Обновлено в 10:45
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Спорт
Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено в 09:01
Политика
Полторак предложил Зеленскому разобрать крейсер «Украина» на запчасти
Министр обороны Украины Степан Полторак в среду предложил Владимиру Зеленскому разобрать на детали недостроенный ракетный крейсер "Украина", находящийся на территории госпредприятия "Николаевский судостроительный завод".
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Анита Цой рассказала, что стремительно набрала в весе
Певица весит 75 килограммов при росте 157 сантиметров. Об этом она рассказала на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили
Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Гаджеты
Телевизоры Huawei и Honor получат ОС Hongmeng
Ожидается, что первые смартфоны на Hongmeng появятся уже после телевизоров – в октябре, это будут флагманы Huawei Mate 30 и 30 Pro.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено
Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:16
Кино
По Warhammer 40 000 снимут сериал
Компании Games Workshop и Big Light Productions анонсировали сериал по вселенной Warhammer 40 000 под названием Eisenhorn.
Обновлено в 15:24
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Обновлено в 14:56
Футбол
Кураньи посетит домашний матч «Динамо» с «Рубином»
Обновлено в 11:15
Кино
Тайка Вайтити станет режиссером четвертого «Тора»
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Как пояснил Караваев, «лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты «Калибр», которые стартуют горизонтально под водой», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Футбол
Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе
Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41