с чего всё началось

На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.

На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм

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Общество Толкавший силовиков «отец с коляской» оказался охранником Навального Ранее РЕН ТВ сообщал о странных родителях с колясками, толкавших силовиков в оцеплении.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Россия показала свою новую боевую технику на параде, посвященном 323-й годовщине со дня образования ВМФ России.

Общество Жители Петербурга вышли на митинг в поддержку сестер Хачатурян Около тысячи жителей Петербурга вышли на согласованный мэрией митинг в поддержку сестер Хачатурян и против домашнего насилия, сообщает издание «Фонтанка».

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Шоу-бизнес Юлия Меньшова заставила сына пойти в театральный институт Юлия Меньшова не дала одобрения в данном вопросе и настояла на том, чтобы он пошел учиться в театральное училище.

Футбол Понсе могут дисквалифицировать на три матча Нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе удалили на 37 минуте матча четвертого тура РПЛ против «Динамо» (0:0). Как сообщает источник, главный судья Владислав Безбородов в протоколе игры зафиксировал фол как «серьезное нарушение правил».

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Происшествия Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.

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