Происшествия

На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизмРИА Новости 02:45

На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось
Росгвардия сообщила
 о задержании на несогласованной акции в Москве мужчины, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму (ст. 280 УК), который находился в федеральном розыске.
Новая газета05:45

Подробнее о событии

Росгвардия сообщила о задержании на митинге в Москве подозреваемого в призывах к экстремизму

Новая газета06:08

На акции в Москве задержали приезжего, находившегося в розыске за экстремизм

Интерфакс05:50

Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали на акции в Москве

РЕН ТВ01:40

На акции за свободные выборы в Москве задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

Эхо Москвы04:30

Разыскиваемый за призывы к экстремизму задержан на несанкционированной акции

Москва 2402:47

На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм

РИА Новости02:45

Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали на несогласованном митинге в Москве

РИАМО05:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
Футбол

«Сочи» сыграл вничью с «Уфой» и набрал первое очко в РПЛ

В воскресенье поздно вечером в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК "Сочи" сыграл вничью с "Уфой" - 0:0. Таким образом, хозяева набрали свое первое очко в первенстве и ушли с последнего места в турнирной таблице.
Обновлено в 16:24
Гаджеты

Xiaomi патентует смартфон с солнечной батареей

Китайская компания Xiaomi зарегистрировала смартфон с солнечной батареей на задней панели и безрамочным дисплеем.
Обновлено в 16:33
Экономика

Фонд ВТБ расширяет портфель жилой недвижимости

Обновлено в 17:14
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Прокуратура США потребовала казни стрелка в Техасе

Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора стрелку из техасского Эль-Пасо, в результате действий которого погибли 20 человек.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Задержаны еще трое фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

Ранее были арестованы 6 фигурантов, в том числе волонтер штаба Любови Соболь и студент Высшей школы экономики.
Обновлено в 13:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Политика

Супруга президента Сирии вылечилась от рака

Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено в 09:17
Космос

Астероид размером с небоскреб движется на Землю

Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.
Обновлено вчера в 11:57
Здоровье

Пять способов улучшения памяти

Предлагаем пять способов, которые сделают работу памяти лучше.
Обновлено в 14:23
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Политика

Текущая неделя стала провальной для котировок американской сои

Заявление Трампа развеяло надежды на скорое возвращение американской сои на китайский рынок и вызвало новый обвал котировок.
Обновлено в 16:00
Происшествия

В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»

Обновлено в 15:51
Политика

Захарова иронично ответила на слова Помпео о возвращении Украине Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала госсекретаря США Майка Помпео "последним человеком, кому Крым что-то должен".
Обновлено в 16:01
Происшествия

СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

В Ленинградской области произошло крупное ДТП с 7 авто

Три человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей на автотрассе Санкт-Петербург–Псков в Ленинградской области.
Обновлено в 15:47
Космос

ОАЭ собирается полететь на Марс

Обновлено в 16:36
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

Дочь Орбакайте записали в модели

Во время прогулки Кристина записала милое видео, которое спровоцировало разговоры о том, что ее дочка может стать моделью.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке

Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.
Обновлено в 08:37
Футбол

Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года

Обновлено в 16:15
Экономика

Почему стало резко расти число нелегальных мигрантов?

За год число трудовых мигрантов увеличилось в России с 4,2 млн до 4,4 млн человек, – подсчитали эксперты РАНХиГС.
Обновлено в 17:07
Происшествия

В Ленинградской области обнаружили тело скованного наручниками мужчины

В Волховском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину со скованными наручниками руками и ногами.
Обновлено в 15:35
Общество

Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок

Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Наука

Ученые нашли способ предотвращения гибели мозга

Обновлено в 01:17
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие

В Волгоградской области контрактники пройдут курс выживания

Обновлено в 07:52
Происшествия

Петербургский таксист принял роды у пассажирки из области

Петербургский таксист принял роды у пассажирки из Ленобласти, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на начальницу диспетчерской службы одного из таксопарков города Наталью.
Обновлено в 11:55
Культура

СТС снимет пилотную серию сериала по идее участника «Тавриды»

Идея участника видео-смены форума "Таврида" Андрея Сальникова ляжет в основу пилотной серии нового телепроекта СТС "Оливье из будущего".
Обновлено в 12:34
Политика

ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату президентских выборов

Оптимальной датой для выборов белорусского президента будет 30 августа 2020 года, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
Обновлено в 13:59
Как работают Яндекс.Новости?
Московские выборыБольше новостей по теме
Главное