Происшествия
На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизмРИА Новости 02:45
На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
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с чего всё началось
Росгвардия сообщила о задержании на несогласованной акции в Москве мужчины, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму (ст. 280 УК), который находился в федеральном розыске.Новая газета05:45
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