с чего всё началось

На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.

На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм

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