В Москве активисты вышли на несогласованную акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Почти сразу начались задержания. В автозаки забрали 89 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

На несогласованной акции в Москве задержали почти 100 человек (видео)

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