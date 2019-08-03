Происшествия
На несогласованной акции в Москве задержали почти 100 человек (видео)Росбалт 08:17
В Москве активисты вышли на несогласованную акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Почти сразу начались задержания. В автозаки забрали 89 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
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Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Обновлено в 11:22
Футбол
«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте
В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В Челябинске в контактном зоопарке убили половину животных
Ветеринар, который осмотрел мёртвых животных, предположил, что раны им нанесли ножом. Рядом с вольерами были также следы собаки.
Обновлено в 10:42
Футбол
«Спартак» и «Динамо» не забили друг другу в четвёртом туре РПЛ
Обновлено в 13:56
Происшествия
В подмосковном лагере отравились семь детей
Семь детей получили пищевое отравление в детском лагере в Коломенском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Обновлено в 10:55
Политика
Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.
Обновлено в 00:39
Политика
«Слуга народа» выдвинет Разумкова на пост спикера Рады
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что он будет предложен в качестве кандидата на пост спикера украинского парламента.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Полиция отчиталась о 30 задержанных на акции в Москве
К 14:30 мск полиция задержала 30 человек на несогласованной московскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 08:27
Экономика
Представитель Гуаидо заявил, что арбитраж отклонил претензии Conoco к PDVSA
"Суд отклонил все требования Conoco о возмещении убытков на 1,5 миллиарда долларов", - сообщил он, отметив, что PDVSA придется выплатить лишь 33,7 миллиона долларов оставшегося кредита по этому делу.
Обновлено в 01:27
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Футбол
В Москве на митинге задержали фаната «Спартака»
Болельщик "Спартака" задержан сотрудниками правоохранительных органов на митинге в Москве, информирует BBC Russian.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Бузова зарабатывает на рекламе в Instagram
Телеведущая и певица является самым популярным российским блогером Телеведущая и певица Ольга Бузова получает от одного рекламного поста в Instagram один миллион рублей, пишет Forbes.
Обновлено в 07:20
Политика
Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил
Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения.
Обновлено в 09:05
Политика
Супруга посла США раскритиковала журналистов CNN
Жена посла США в России Мэри Кэй Хантсман сочла «непорядочным» репортаж журналистов московского бюро телеканала CNN о том, что они с мужем находятся в «прощальном турне».
Обновлено в 13:26
Единоборства
Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне»
Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.
Обновлено в 07:31
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Политика
Действие ДРСМД прекращено по инициативе США
Министерство иностранных дел РФ заявило о прекращении действия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Обновлено вчера в 04:26
Общество
Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей
Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
Морская авиация ВСУ провела учения над Черным морем
Морская авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) провела летно-тактические учения над Черным морем.
Обновлено в 13:55
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу
«В решении газового вопроса (для Украины) есть один путь — договариваться с РФ», — написал председатель политсовета партии.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Дочь Максима Виторгана показала фото с Нино Нинидзе
Максим Виторган отдыхает в Одессе с Нино Нинидзе. К слову, актер очень трепетно относится к своим детям и регулярно с ними проводит время.
Обновлено в 08:00
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Футбол
«Боруссия» и «Бавария» встретятся в матче за Суперкубок Германии
В Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия» сыграет с мюнхенской «Баварией» за Суперкубок Германии.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Зеленский встретится с Трампом в сентябре
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.
Обновлено в 08:55
Авто
В Сети показали самый быстрый «Запорожец» за 20 миллионов рублей
Кроме необычного внешнего вида экземпляр отличается среднемоторной компоновкой, уникальными обвесами, автоматическими дверями, светодиодной оптикой от Harley-Davidson, а также 1,8-литровым 260-сильным мотором от Toyota, который охлаждается с помощью дополнительных воздухозаборников и вентиляторов.
Обновлено в 03:35
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Политика
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Возвращение России в ПАСЕ Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума.
Обновлено в 12:35