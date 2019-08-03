В Москве активисты вышли на несогласованную акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Почти сразу начались задержания. В автозаки забрали 89 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

На несогласованной акции в Москве задержали почти 100 человек (видео)

Армия и оружие Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.

Футбол «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.

Политика Трамп сообщил об исчезновении преграды для хороших отношений с Россией Американский лидер Дональд Трамп заявил об исчезновении преграды, которая не позволяла выстроить хорошие отношения с Москвой.

Шоу-бизнес Мария Порошина опубликовала «семейное» фото с Ярославом Бойко Актриса Мария Порошина опубликовала в Instagram душевное «семейное» фото. На снимке она сидит рядом с коллегой Ярославом Бойко и детьми.

Политика Путин ратифицировал соглашение с КНР по спутниковым системам Президент России Владимир Путин подписал документ о ратификации международного правового соглашения с КНР о сотрудничестве в сфере применения глобальных навигационных спутниковых систем в мирных целях.

Политика Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.

Шоу-бизнес Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.

Общество Вильфанд объяснил причины аномальной погоды в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, с чем связана аномальная погода, которая наблюдается в России этим летом.

Политика Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.

Общество Беглов пообещал поддержать садоводов Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал состояние садоводства в регионе.

Общество Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.

Происшествия Пока трудно поверить, что у следствия есть достаточные доказательства для обвинения ФБК в отмывании денег Пока трудно поверить, что у следствия есть достаточные доказательства для обвинения ФБК в отмывании денег, - сказал «Эху» заместитель генерального директора Transparency International-Россия Илья Шуманов.

Общество Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.

Политика Медведчук призвал украинские власти договориться с Россией по газу В решении газового вопроса есть один путь — договариваться с Россией, — написал политик в Twitter.

Происшествия 90 лет назад в Московской области была запущена первая электричка 3 августа 1929 года на электрифицированном участке железной дороги Москва – Мытищи был пущен первый на территории РСФСР электропоезд.

Политика Получивших российские паспорта украинцев допросили Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.

Политика Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.

Армия и оружие Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.

Политика ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.

Происшествия Появилось видео с дракой россиян на борту самолета в Турции В Сети был размещен видеоролик, на котором демонстрируется потасовка между тремя россиянами, произошедшая на борту авиалайнера, направлявшегося из Турции в РФ.