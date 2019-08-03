Происшествия

На несогласованной акции в Москве задержали почти 100 человек (видео)Росбалт 08:17

В Москве активисты вышли на несогласованную акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Почти сразу начались задержания. В автозаки забрали 89 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
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Несогласованная акция протеста в Москве: ОМОН оттесняет людей с площади, начались задержания

БИЗНЕС Online07:36

На несогласованной акции в Москве задержали почти 100 человек (видео)

Росбалт08:17

Активисты собрались в центре Москвы на не согласованную с властями акцию

РБК07:24

«Не хочу, чтобы моя жизнь закончилась вот в этом вот»: как ОМОН вытеснял протестующих с бульваров

Дождь07:33
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Смертельная авария на Волжской ГЭС парализовала движение

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Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
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На несогласованной акции в Москве пострадал сотрудник Росгвардии

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«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте

В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
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Трамп сообщил об исчезновении преграды для хороших отношений с Россией

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Президент России Владимир Путин подписал документ о ратификации международного правового соглашения с КНР о сотрудничестве в сфере применения глобальных навигационных спутниковых систем в мирных целях.
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Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России

Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.
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Московские власти согласовали два 100-тысячных митинга

Обновлено вчера в 12:01
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В Германии обнаружили партию кокаина на €1 млрд

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Вильфанд объяснил причины аномальной погоды в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, с чем связана аномальная погода, которая наблюдается в России этим летом.
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Политика

Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
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Беглов пообещал поддержать садоводов

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Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты

Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Пока трудно поверить, что у следствия есть достаточные доказательства для обвинения ФБК в отмывании денег

Пока трудно поверить, что у следствия есть достаточные доказательства для обвинения ФБК в отмывании денег, - сказал «Эху» заместитель генерального директора Transparency International-Россия Илья Шуманов.
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Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
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Медведчук призвал украинские власти договориться с Россией по газу

В решении газового вопроса есть один путь — договариваться с Россией, — написал политик в Twitter.
Обновлено в 12:10
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Брежнева объяснила, почему удалила из Instagram личные кадры с Меладзе

Обновлено в 12:06
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Рядом с Крымом пролетел самолет-разведчик США

Американский самолет провел разведку у российских границ Черноморского побережья.
Обновлено в 10:56
Происшествия

90 лет назад в Московской области была запущена первая электричка

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Получивших российские паспорта украинцев допросили

Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено вчера в 12:04
Политика

Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей

Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.
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Армия и оружие

Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
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ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам

Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
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Происшествия

Появилось видео с дракой россиян на борту самолета в Турции

В Сети был размещен видеоролик, на котором демонстрируется потасовка между тремя россиянами, произошедшая на борту авиалайнера, направлявшегося из Турции в РФ.
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Наука

Созданы первые квантовые источники света

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Интернет

Роскачество рекомендует заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB.
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